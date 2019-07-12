Фруктовые соки, которые помогут укрепить кости

Новости шоу бизнеса: Регулярное употребление апельсинового и грейпфрутового сока препятствует развитию остеопороза.

К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M (Texas A&M University’s), проводившие эксперименты на крысах.

Остеопороз - заболевание, характеризующееся прогрессивным снижением плотности костей. В большинстве случаев болезнь развивается после 50 лет; наиболее частым ее проявлением служат переломы шейки бедра, позвонков или трубчатых костей. Ученые под руководством Фарзада Дейхима (Farzad Deyhim) проводили опыты на 36 самцах крыс.

Половина крыс были кастрированы с целью снижения уровня мужского полового гормона тестостерона (снижение тестостерона характерно для пожилых мужчин). 1/3 животных из этой группы регулярно получала грейпфрутовый сок, 1/3 - апельсиновый сок, 1/3 - обычную воду.

Другая половина грызунов вела обычный образ жизни и служила для контроля. Через два месяца экспериментов ученые изучили состояние костной ткани животных. Выяснилось, что у крыс, получавших грейпфрутовый и апельсиновый сок, плотность костной ткани увеличилась, и кости стали более крепкими, чем у их сородичей.