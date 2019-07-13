Эксперты рассказали, что антибиотики подвергают людей риску гриппа

Новости шоу бизнеса: Новое исследование показало, что антибиотики увеличивают риск заражения гриппом человека.

Оказалось, что они выключают иммунные сигналы, которые помогают организму сражаться с вирусом в легких. Мыши с ярко выраженными сигналами реже заражались гриппом.

В ходе наблюдений за лабораторными мышами было установлено, что под воздействием антибиотиков у них в организме заглушались сигналы в легочных клетках, которые не дают вирусу размножаться. А вот у грызунов, у которых эти сигналы производились в изрядном количестве, вирус гриппа развивался значительно реже. И даже если они заболевали, то продолжительность гриппа была значительно короче.

Ученые полагают, что неправильное использование антибиотиков может негативно повлиять на "хорошие" бактерии в кишечнике, которые помогают нам защищаться от вирусов.

Отметим, что многие люди и сегодня принимают антибиотики при развитии симптомов гриппа, хотя это вирусное заболевание, ну а антибиотики предназначены только для борьбы с бактериальными инфекциями. Эти ошибки приводят ко все большему усилению проблемы антибиотикорезистентности, которая угрожает всему человечеству, как полагают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, во многих странах домашний скот, предназначенный для последующего потребления его мяса в пищу, также накачивают антибиотиками. А это делает животных более уязвимыми перед вирусными инфекциями.

Авторы исследования из Великобритании доказали, что неправильный прием антибиотиков не только усиливает антибиотикорезистентность, но и негативно влияет на кишечные бактерии, что делает человека уязвимым перед опасными вирусными инфекциями.