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Эксперты рассказали, что антибиотики подвергают людей риску гриппа

Эксперты рассказали, что антибиотики подвергают людей риску гриппа
09:20 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Новое исследование показало, что антибиотики увеличивают риск заражения гриппом человека.

Оказалось, что они выключают иммунные сигналы, которые помогают организму сражаться с вирусом в легких. Мыши с ярко выраженными сигналами реже заражались гриппом.

В ходе наблюдений за лабораторными мышами было установлено, что под воздействием антибиотиков у них в организме заглушались сигналы в легочных клетках, которые не дают вирусу размножаться. А вот у грызунов, у которых эти сигналы производились в изрядном количестве, вирус гриппа развивался значительно реже. И даже если они заболевали, то продолжительность гриппа была значительно короче.

Ученые полагают, что неправильное использование антибиотиков может негативно повлиять на "хорошие" бактерии в кишечнике, которые помогают нам защищаться от вирусов.

Отметим, что многие люди и сегодня принимают антибиотики при развитии симптомов гриппа, хотя это вирусное заболевание, ну а антибиотики предназначены только для борьбы с бактериальными инфекциями. Эти ошибки приводят ко все большему усилению проблемы антибиотикорезистентности, которая угрожает всему человечеству, как полагают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

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Кроме того, во многих странах домашний скот, предназначенный для последующего потребления его мяса в пищу, также накачивают антибиотиками. А это делает животных более уязвимыми перед вирусными инфекциями.

Авторы исследования из Великобритании доказали, что неправильный прием антибиотиков не только усиливает антибиотикорезистентность, но и негативно влияет на кишечные бактерии, что делает человека уязвимым перед опасными вирусными инфекциями.

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Здоровье, Таблетки, Лекарственные препараты, Антибиотики, Грипп, Препараты, Советы медиков, Свойства антибиотиков.
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