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Как избавиться от боли в спине

Как избавиться от боли в спине
13:46 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики утверждают, что на лечение боли в спине уходит больше сил, чем ее предотвращение.

 Хорошее состояние организма зависит от правильной осанки и здоровой спины, в связи с этим соблюдение нескольких рекомендаций избавит от спинной боли.

Сон занимает у людей большую часть времени, поэтому стоит учитывать условия такого отдыха. Специалисты советуют спать на полужестком матрасе, с ортопедической подушкой и в горизонтальном положении.

В сохранении здоровья спины помогает именно правильная осанка. если она неровная, со временем происходит искривление позвоночника и нарушение питания тканей человека, может случится деформация внутренних органов и ухудшиться здоровье. 

Осанка может быть исправлена с помощью регулярных тренировок и упражнений. Йога и плавание в таком случае станут отличными занятиями. 

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Лишние килограммы увеличивают нагрузку на опорно-двигательную систему. если человек имеет проблемы с весом, то проблем со спиной не избежать.

Хронические боли в спине могут быть последствием носки неправильной обуви. Эксперты не рекомендуют экономить на покупке дорогой обуви, так как она сделана с учетом особенностей стоп человека, в отличии от дешевой. В этом случае нагрузка на позвоночник станет меньше.

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Здоровье, Боль в спине, Спина, Советы медиков.
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