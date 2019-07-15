Стройные бедра: несколько способов, как избавиться от жирных ляжек

Никогда не поздно всерьез заняться с собой и привести тело в порядок. Согласны? Сегодня мы изучим 20 великолепных упражнений, которые помогут сделать бедра стройными, красивыми и сильными. Так же мы поговорим о том, как усложнить некоторые тренировки, чтобы добиться лучшего результата.