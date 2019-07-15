Вся правда о летних фруктах: полезные свойства и калорийность

1 Банан (89 ккал/100 грамм) Банан - самый калорийный фрукт, который не содержит жиров и считается очень питательным. Он также обладает многими полезными свойствами: снижает уровень холестерина, улучшает состояние кишечника, устраняет мышечные спазмы, регулирует нервную систему.

2 Виноград (67 ккал/100 грамм) Калорийность винограда компенсируется его очищающей силой. Виноград на 80% состоит из воды, поэтому очень хорошо питает организм. Кальций стимулирует работу печени, очищает кровь. В свою очередь, калий и органические кислоты стимулируют почки, упрощают процесс выведения воды. Именно по этой причине виноград считается незаменимым продуктом детокс диеты.

3 Киви (61 ккал/100 грамм) Это также достаточно калорийный фрукт, но настолько полезный, что диетологи включают его в дневную норму фруктов. И не только из-за большого количества витамина С, но и благодаря его способности улучшать пищеварение. Также в киви содержится калий и натрий, который предупреждает отечность и помогает контролировать кровотечение.

4 Манго (60 ккал/100 грамм) Как и большинство фруктов, манго содержит большое количество воды и совсем немного протеина и жиров. Его калорийность зависит исключительно от наличия гидратов карбона, натуральных сахаров легкого усвоения. Его самыми полезными составляющими являются витамины А, С, Е, некоторые минералы и другие субстанции, которые исполняют защитную и функцию антиоксиданта.

5 Груша (57 ккал/100 грамм) Благодаря своим составляющими (вода - 85%, сахар - 40%, клетчатка - 3%) груша считается легким, очищающим и питательным фруктом. Сахар, что содержится в груше, прекрасно подходит даже диабетикам. Предоставляя много калия и натрия, груша становится диуретиком. Также этот фрукт поддерживает показатель давления на естественном уровне.

6 Яблоко (52 ккал/100 грамм) Звание одного из самых полезных фруктов яблоко получило благодаря множеству полезных веществ. Это низкокалорийный, питательный фрукт, который помогает уменьшить уровень холестерина в крови, действует как антиоксидант, помогает избавиться от запора и тяжести в желудке.

7 Черешня (50 ккал/100 грамм) Так же, как и остальные фрукты, черешня поставляет в наш организм витамины, минералы и большое количество витамина С. Но по-настоящему особенным продуктом черешню делает большое количество антоцианина. Эти пигменты, отвечающие за цвет черешни, защищают организм от болезней, особенно от рака. Кроме того, этот фрукт задерживает старение кожи.

8 Абрикос (48 ккал/100 грамм) Абрикос тоже обладает большими преимуществами для здоровья нашего тела. Доказано, что употребление абрикоса сокращает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, ведь он богат на антиоксиданты (витамин С и ликопен). Кроме того, абрикос очень полезен для укрепления костей.

9 Апельсин (47 ккал/100 грамм) Апельсин – это легкий фрукт, богатый на витамин С. Он снижает и контролирует артериальное давление, улучшает состояние венозных капилляров, стабилизирует кровяное давление.

10 Слива (47 ккал/100 грамм) Сливы наполняют организм магнием, витамином С и триптофаном. Вы не поправитесь от этого фрукта, не смотря на его сладкий вкус, ведь триптофан помогает сбросить лишние килограммы.

11 Дыня (41 ккал/100 грамм) Дыня – это настоящее сокровище, которое хранит в себе триаду антиоксидантов: витамины А, С и Е. Поэтому дыня предупреждает старение, сердечно-сосудистые изменения и защищает организм от возникновения рака. Кроме того, дыня содержит большое количество воды (87% веса) и малое количество жиров.

12 Персик (34 ккал/100 грамм) Освежающий, полезный и сладкий… В персике содержится много воды (80%), что делает этот фрукт питательным. При этом персик считается легким фруктом, который не влияет на наш вес. Кроме того, персик – диуретик, очищающий фрукт.

13 Клубника (33 ккал/100 грамм) Клубника очень полезна для здоровья кожи. Она наполнена антиоксидантами, которые защищают от разрушения коллаген, фундаментальный протеин организма. Именно коллаген поддерживает кости, кожу и сухожилия в прекрасном состоянии.

14 Арбуз (30 ккал/100 грамм) Сочный и освежающий, легкий и сладкий… Арбуз на 93% состоит из воды и считается диуретиком. Несмотря на большое количество воды, он содержит достаточно витамина С, А, В1 и В6. Кроме того, в нем много клетчатки, которая способствует похудению.