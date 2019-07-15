Вся правда о летних фруктах: полезные свойства и калорийность

Банан (89 ккал/100 грамм)
Банан - самый калорийный фрукт, который не содержит жиров и считается очень питательным. Он также обладает многими полезными свойствами: снижает уровень холестерина, улучшает состояние кишечника, устраняет мышечные спазмы, регулирует нервную систему.
Виноград (67 ккал/100 грамм)
Калорийность винограда компенсируется его очищающей силой. Виноград на 80% состоит из воды, поэтому очень хорошо питает организм. Кальций стимулирует работу печени, очищает кровь. В свою очередь, калий и органические кислоты стимулируют почки, упрощают процесс выведения воды. Именно по этой причине виноград считается незаменимым продуктом детокс диеты.
Киви (61 ккал/100 грамм)
Это также достаточно калорийный фрукт, но настолько полезный, что диетологи включают его в дневную норму фруктов. И не только из-за большого количества витамина С, но и благодаря его способности улучшать пищеварение. Также в киви содержится калий и натрий, который предупреждает отечность и помогает контролировать кровотечение.
Манго (60 ккал/100 грамм)
Как и большинство фруктов, манго содержит большое количество воды и совсем немного протеина и жиров. Его калорийность зависит исключительно от наличия гидратов карбона, натуральных сахаров легкого усвоения. Его самыми полезными составляющими являются витамины А, С, Е, некоторые минералы и другие субстанции, которые исполняют защитную и функцию антиоксиданта.
Груша (57 ккал/100 грамм)
Благодаря своим составляющими (вода - 85%, сахар - 40%, клетчатка - 3%) груша считается легким, очищающим и питательным фруктом. Сахар, что содержится в груше, прекрасно подходит даже диабетикам. Предоставляя много калия и натрия, груша становится диуретиком. Также этот фрукт поддерживает показатель давления на естественном уровне.
Яблоко (52 ккал/100 грамм)
Звание одного из самых полезных фруктов яблоко получило благодаря множеству полезных веществ. Это низкокалорийный, питательный фрукт, который помогает уменьшить уровень холестерина в крови, действует как антиоксидант, помогает избавиться от запора и тяжести в желудке.
Черешня (50 ккал/100 грамм)
Так же, как и остальные фрукты, черешня поставляет в наш организм витамины, минералы и большое количество витамина С. Но по-настоящему особенным продуктом черешню делает большое количество антоцианина. Эти пигменты, отвечающие за цвет черешни, защищают организм от болезней, особенно от рака. Кроме того, этот фрукт задерживает старение кожи.
Абрикос (48 ккал/100 грамм)
Абрикос тоже обладает большими преимуществами для здоровья нашего тела. Доказано, что употребление абрикоса сокращает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, ведь он богат на антиоксиданты (витамин С и ликопен). Кроме того, абрикос очень полезен для укрепления костей.
Апельсин (47 ккал/100 грамм)
Апельсин – это легкий фрукт, богатый на витамин С. Он снижает и контролирует артериальное давление, улучшает состояние венозных капилляров, стабилизирует кровяное давление.
Слива (47 ккал/100 грамм)
Сливы наполняют организм магнием, витамином С и триптофаном. Вы не поправитесь от этого фрукта, не смотря на его сладкий вкус, ведь триптофан помогает сбросить лишние килограммы.
Дыня (41 ккал/100 грамм)
Дыня – это настоящее сокровище, которое хранит в себе триаду антиоксидантов: витамины А, С и Е. Поэтому дыня предупреждает старение, сердечно-сосудистые изменения и защищает организм от возникновения рака. Кроме того, дыня содержит большое количество воды (87% веса) и малое количество жиров.
Персик (34 ккал/100 грамм)
Освежающий, полезный и сладкий… В персике содержится много воды (80%), что делает этот фрукт питательным. При этом персик считается легким фруктом, который не влияет на наш вес. Кроме того, персик – диуретик, очищающий фрукт.
Клубника (33 ккал/100 грамм)
Клубника очень полезна для здоровья кожи. Она наполнена антиоксидантами, которые защищают от разрушения коллаген, фундаментальный протеин организма. Именно коллаген поддерживает кости, кожу и сухожилия в прекрасном состоянии.
Арбуз (30 ккал/100 грамм)
Сочный и освежающий, легкий и сладкий… Арбуз на 93% состоит из воды и считается диуретиком. Несмотря на большое количество воды, он содержит достаточно витамина С, А, В1 и В6. Кроме того, в нем много клетчатки, которая способствует похудению.
Лимон (29 ккал/100 грамм)
Помимо многих других преимуществ, лимон усиливает пользу продуктов, которые мы употребляем вместе с ним. Например, учеными доказано, что если добавить в зеленый чай сок лимона, то его свойства, как антиоксиданта, значительно усиливаются. Такая способность объясняется высоким уровнем лимонена, который предупреждает возникновение рака и понижает риск возникновения дегенеративных болезней.