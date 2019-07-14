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Как цвет глаз влияет на здоровье: исследование

Как цвет глаз влияет на здоровье: исследование
16:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Цвет глаз не только дает блеск и придает красоту твоему лицу. Он также может многое сказать о тебе. И не один ген отвечает за цвет глаз.

Многие считают, что цвет глаз наследуют от родителей (или от бабушек и дедушек). Но далеко не всегда у двух людей (даже у близнецов) можно увидеть совершенно одинаковый цвет (тон) глаз.

Здесь в игру вступают все генетические факторы.

И каков бы ни был цвет ваших глаз, — каштановый, ореховый, зеленый, голубой, серый — ваши глаза скажут больше, чем говорят губы.

В выражении «глаза — зеркало души» исчерпывающе сказано, что может сделать один простой взгляд. А ваш цвет глаз может рассказать, какими болезнями вы рискуете заболеть, и даже предсказать, как ваш организм реагирует на алкоголь.

Звучит неожиданно, не правда ли? Эксперты рассказали о том, какие секреты цвет глаз может поведать о вас и вашем здоровье.

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1. У людей с черными глазами чаще бывает катаракта

Это помутнение хрусталика глаза, обычно связанное с возрастом. Человек смотрит как бы сквозь пелену. Оказывается, у людей с темными глазами риск заболеть катарактой повышен.

Это показало исследование, опубликованное в American Journal of Ophthalmology. В нем было установлено, что у людей с темными глазами риск заболеть катарактой в 1,8-2,8 раза больше, чем у людей со светлыми глазами.

Но болезнь можно предотвратить. Самое главное — защищать глаза от ультрафиолетовых лучей. С другой стороны, солнечные лучи нужны организму. Поэтому специалисты рекомендуют:

Принимайте солнечные ванны, когда солнце не слишком высоко. Избегайте солнечных лучей с полудня до трех часов дня.

Пользуйтесь качественными солнцезащитными очками. Помните, что это не только модный аксессуар, но и средство защиты глаз от солнечных лучей.

Далеко не все очки хорошо выполняют эту защитную функцию. Выбирайте продукцию известных и надежных фирм. Они стоят дороже, но служат достаточно долго и реально защищают глаза.

Недорогие очки могут быть модными, но они пропускают до девяноста процентов солнечного излучения, тогда как качественные очки могут заблокировать до девяноста процентов излучения.

2. Витилиго реже встречается у людей с голубыми глазами

Витилиго — аутоиммунное заболевание, оно проявляется появлением на коже белых пятен. Некоторые исследования показали, что эта болезнь реже встречается у людей с голубыми глазами.

Такие результаты были получены в исследовании, в котором участвовали 3000 пациентов с витилиго. Все они принадлежали к белой расе. 27% пациентов были с голубыми глазами, 30% — с зелеными или орехового цвета и 43% — с карими глазами.

3. Меланома чаще встречается у голубоглазых

Меланома и витилиго считаются заболеваниями, исключающими друг друга. Факторы, защищающие от витилиго, повышают риск заболевания меланомой.

Витилиго — аутоиммунная болезнь. Это значит, что наша иммунная система по ошибке атакует наши же клетки.

С особенностями такой реакции иммунной системы, очевидно, связано то, что люди, восприимчивые к витилиго, не заболевают меланомой.

Точный механизм этого явления пока не известен, но некоторые ученые считают, что здесь работают три фактора:

Гены, защищающие от витилиго.

Гены, защищающие от меланомы.

Гены, определяющие количество и тип пигментов кожи и глаз.

4. Люди с темными глазами могут быть более восприимчивы к алкоголю

Прежде, чем поднимать бокал, подумайте немного. Если у вас черные или карие глаза, возможно, вы хуже переносите воздействие алкоголя, чем ваши друзья с голубыми или зелеными глазами.

Такие результаты исследований были опубликованы в американском журнале Personality and Individual Differences.

Исследователи установили, что люди со светлыми глазами выпивают больше алкоголя, чем женщины с темными глазами.

Они считают, что это объясняется тем, что люди с темными глазами более восприимчивы к алкоголю и другим наркотикам, поэтому они удовлетворяются меньшим его количеством.

5. Изменения в цвете глаз могут сигнализировать о проблемах со здоровьем

Вы заметили покраснение на белой части глаз. Возможно, у вас аллергия.

Если эта часть глаз пожелтела, скорее всего у вас проблемы с печенью. Если цвет изменил только один глаз, возможно, это объясняется наследственной болезнью, такой как нейрофиброматоз.

И, конечно, как только вы заметили, что цвет глаз изменился, нужно идти к офтальмологу.

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Он скажет, нужно ли вам обращаться к другим специалистам (если изменение цвета глаз связано не с глазными болезнями, а с какими-то другими).

И принимайте все необходимые меры, чтобы ваша орган зрения оставался здоровым.

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Глаза, Цвет глаз, Факторы, Генетика, Генетические факторы.
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