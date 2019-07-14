Польза в каждом кусочке: убедительные причины начать есть финики прямо сейчас

Новости шоу бизнеса: Небольшое количество фиников не только насыщает организм, но и дарит необычайную пользу.

Съедая всего 3 финика в день, вы обеспечите организм практически всеми нужными микроэлементами. Многие врачи советуют заменить вредные конфеты сладкими финиками.

Чем полезны финики

Чистые сосуды.В финиках присутствует большое количество калия. Он не только поддерживает нормальную работу сердца, но и помогает очистить закупоренные сосуды. Это в свою очередь поможет предотвратить сердечные приступы и заболевания.

Здоровая печень.Финики помогают очистить печень от токсинов, а также снижают риск появления цирроза. Также они облегчают симптомы фиброза печени — заболевания, при котором происходит постепенная замена ткани печени на грубую рубцовую.

Хорошее зрение.Оказывается, финики способны улучшать зрение лучше, чем морковь. А всё потому, что содержат большое количество витамина А.

Прилив бодрости.Если вы хотите почувствовать себя бодрым и полным сил, перекусите финиками. Съев всего 3 финика, вы получите заряд энергии на целый день.

Пищеварение.Финики — это идеальная еда для пищеварения, она полезна при расстройствах желудка. Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и даже рака желудка необходимо есть этот продукт.

Афродизиак.Арабские женщины много веков используют в качестве афродизиака финики. Растерев плоды, они добавляют их мужчинам в кофе. Этот продукт содержит различные аминокислоты, которые повышают либидо и умножают сексуальную выносливость.

Для красоты.При ломких волосах, тусклой и сухой коже, ранних морщинах, трещинах на губах нужно есть финики. Иногда их используют даже в составе масок.

Лучше всего выбирать финики с косточкой, темные и морщинистые. Плоды должны быть целые, в меру мягкие, а их поверхность — матовая.

Наслаждайтесь полезным сухофруктом, который подарит вам крепкое здоровье.