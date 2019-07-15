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Стало известно, кому вредна груша

Стало известно, кому вредна груша
11:56 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: По словам специалистов, груша содержит эфирные масла и биологические компоненты, укрепляющие иммунную систему, что предотвращает появление депрессии.

Медики рассказали, кому вредна груша. Осеннее лакомство, содержащее множество полезных микроэлементов, опасно для диабетиков и людей с болезнями ЖКТ.

Этот фрукт улучшает работу сердечно-сосудистой системы, поскольку в нем много калия, а также положительно влияет на пищеварительную систему. Однако осеннее лакомство полезно не для всех.

Эксперты отметили, что груша опасна для диабетиков, поскольку в ней много фруктозы. Медики советуют исключить этот фрукт из их рациона или выбирать кисло-сладкие сорта. Людям с болезнями ЖКТ, а именно с гастритом, язвой желудка, колитом и синдромом раздраженного кишечника следует также воздержаться от осеннего лакомства, поскольку микроскопические каменистые клетки в мякоти груши вызывают раздражение слизистой оболочки желудка, что чревато проблемами с "туалетом".

Полезные свойства зеленого чая помогают избавится от шлаков

Как сообщалось ранее, согласно данным, которые были получены исследователями из Университета Айовы, яблочная кожура может быть эффективным средством профилактики ожирения и преждевременного старения – все благодаря тому, что она помогает укрепить и даже нарастить мышцы.

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Здоровье, Фрукты, Груша, Советы медиков.
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