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Людям, которые заботятся о свое фигуре, стоит исключить из рациона эти продукты

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Людям, которые заботятся о свое фигуре, стоит исключить из рациона эти продукты
02:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Пока мы считаем калории в каждом яблочке, возможно, стоит обратить не на количество съедаемой пищи, а на ее качество.

  • 1

    Колбаса, мясо гриль, барбекю.

    Людям, сидящим на диетах, придется отказаться от них совсем – в противном случае вся работа над собой пойдет прахом. Обычно такая продукция делается из самых жирных частей животных. Так, 500 граммов стейка «весят» приблизительно 1 500 килокалорий и включают около 124 граммов вредных насыщенных жиров.

  • 2

    Чипсы и другие хрустящие снеки – они саботируют любую диету.

    25 граммов картофельных чипсов содержат около 160 килокалорий и 10 граммов насыщенных жиров. А стакан попкорна, который вы купите в кинотеатре, содержится 550 килокалорий и 31 грамм жиров. Попробуйте перекусывать фруктами и овощами.

  • 3

    Топпинги и дрессинги (заправки) для салатов.

    Салат может быть прекрасным легким блюдом, всецело полезным для здоровья. Но многие люди, добавляя в него различные «вкусности», превращают салат в бомбу замедленного действия. Куриные кусочки, бекон, сыр, кремообразные заправки, орехи – все это сотни если не тысячи лишних калорий.

  • 4

    Майонез и салаты, «обогащенные» этим соусом.

    Полпорции картофельного салата – это 180 килокалорий и 12 граммов вредных жиров. Чтобы сократить калорийность рациона, лучше используйте для заправки салатов облегченный майонез, а то и вовсе кефир.

  • 5

    Алкогольные коктейли.

    Обычно это «лонги»: сладкие фруктовые напитки, которые обычно подают с зонтиком, добавят вам немало калорий. Например, «Пина–колада» приплюсует вам от 245 до 490 килокалорий, «Дайкири» – уже 300–800 килокалорий, а «Лонг айленд айс ти» – около 520 килокалорий или больше – зависит уже от количества сахара. Вместо этих сверхкалорийных напитков, если уж хочется алкоголя – закажите сухое вино, оно будет наиболее безопасным для вашей фигуры.

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Питание, Здоровье, Похудение, Фигура, Продукты, Калории.
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