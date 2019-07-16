Людям, которые заботятся о свое фигуре, стоит исключить из рациона эти продукты

1 Колбаса, мясо гриль, барбекю. Людям, сидящим на диетах, придется отказаться от них совсем – в противном случае вся работа над собой пойдет прахом. Обычно такая продукция делается из самых жирных частей животных. Так, 500 граммов стейка «весят» приблизительно 1 500 килокалорий и включают около 124 граммов вредных насыщенных жиров.

2 Чипсы и другие хрустящие снеки – они саботируют любую диету. 25 граммов картофельных чипсов содержат около 160 килокалорий и 10 граммов насыщенных жиров. А стакан попкорна, который вы купите в кинотеатре, содержится 550 килокалорий и 31 грамм жиров. Попробуйте перекусывать фруктами и овощами.

3 Топпинги и дрессинги (заправки) для салатов. Салат может быть прекрасным легким блюдом, всецело полезным для здоровья. Но многие люди, добавляя в него различные «вкусности», превращают салат в бомбу замедленного действия. Куриные кусочки, бекон, сыр, кремообразные заправки, орехи – все это сотни если не тысячи лишних калорий.

4 Майонез и салаты, «обогащенные» этим соусом. Полпорции картофельного салата – это 180 килокалорий и 12 граммов вредных жиров. Чтобы сократить калорийность рациона, лучше используйте для заправки салатов облегченный майонез, а то и вовсе кефир.