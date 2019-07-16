Скачать
Вторник, 16.07.2019
В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК
В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК
В Офисе Президента хотят сократить количество министерств до минимума
У Президента хотят сократить количество министерств
Самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1 (Видео)
Самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1 (Видео)
Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля
Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля

Названы 3 опасных продукта, провоцирующих образование тромбов

Названы 3 опасных продукта, провоцирующих образование тромбов
15:49 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: По мнению специалистов, рацион питания оказывает на формирование прижизненных сгустков крови в кровеносных сосудах наибольшее влияние.

Профильные эксперты назвали Топ-3 опасных продуктов, которые провоцируют образование тромбов. 

Тромбоз опасен тем, что может спровоцировать инсульт и другие состояния, ведущие к летальному исходу. Избежать образования тромбов можно, пересмотрев рацион. Эксперты изучили состав нескольких десятков продуктов питания на предмет наличия опасных компонентов и выделили Топ-3 наиболее вредных, которые провоцируют образование кровяных сгустков.

Лидером рейтинга оказалась печень, свиная и говяжья. В этом продукте содержится огромное количество холестерина и витамина группы К, непосредственно влияющего на свертываемость крови. На втором месте списка оказался маргарин. Входящие в его состав транс-жиры сгущают кровь, ухудшают ее проходимость и нагружают клапаны сосудов.

Названо 6 видов продуктов, которые не стоит сочетать с алкоголем

Замыкает перечень копченая колбаса. В ней очень много вредного холестерина, собирающегося на стенках сосудов. Вначале из него образовываются бляшки, которые, в свою очередь, становятся тромбами. Эксперты рекомендуют заменить опасные продукты на мясо курицы и говядины. Вместо маргарина ввести в рацион сливочное масло, а также добавить овощи, фрукты и натуральные соки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Тромбы, Продукты питания, Продукты, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем бухгалтера в Украине
02 Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
03 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
04 Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид
05 Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский посетит Польшу 1 сентября с официальным визитом
Зеленский посетит Польшу 1 сентября с официальным визитом
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
КНДР не исключает одностороннюю отмену моратория на ядерные и ракетные испытания
КНДР не исключает одностороннюю отмену моратория на ядерные и ракетные испытания
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь