Названы 3 опасных продукта, провоцирующих образование тромбов

Новости шоу бизнеса: По мнению специалистов, рацион питания оказывает на формирование прижизненных сгустков крови в кровеносных сосудах наибольшее влияние.

Профильные эксперты назвали Топ-3 опасных продуктов, которые провоцируют образование тромбов.

Тромбоз опасен тем, что может спровоцировать инсульт и другие состояния, ведущие к летальному исходу. Избежать образования тромбов можно, пересмотрев рацион. Эксперты изучили состав нескольких десятков продуктов питания на предмет наличия опасных компонентов и выделили Топ-3 наиболее вредных, которые провоцируют образование кровяных сгустков.

Лидером рейтинга оказалась печень, свиная и говяжья. В этом продукте содержится огромное количество холестерина и витамина группы К, непосредственно влияющего на свертываемость крови. На втором месте списка оказался маргарин. Входящие в его состав транс-жиры сгущают кровь, ухудшают ее проходимость и нагружают клапаны сосудов.

Замыкает перечень копченая колбаса. В ней очень много вредного холестерина, собирающегося на стенках сосудов. Вначале из него образовываются бляшки, которые, в свою очередь, становятся тромбами. Эксперты рекомендуют заменить опасные продукты на мясо курицы и говядины. Вместо маргарина ввести в рацион сливочное масло, а также добавить овощи, фрукты и натуральные соки.