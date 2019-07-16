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Какой сок поможет сохранить мужское здоровье: советы врачей

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Какой сок поможет сохранить мужское здоровье: советы врачей
16:54 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Названы самые полезные соки для мужского здоровья.

  • 1

    Гранатовый сок

    Полезен для мужской потенции, так как он влияет на окись азота и расслабляет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение во всем организме. Это положительно влияет на продолжительность эрекции. В гранатовом соке содержатся такие полезные витамины, как А, B1, B2, B6, C, и микроэлементы – железо, калий, магний и фосфор. По количеству антиоксидантов этот сок обошел даже красное вино.

  • 2

    Тыквенный сок

    Богат цинком, и соответственно повышает уровень тестостерона. Часто, именно его употребляют для профилактики простатита. Арбузный сок очень полезный. Он сохраняет в себе весь комплекс полезных веществ. Этот сок не только прекрасно утоляет жажду – его еще применяют при хронических болезнях. В одном стакане арбузного сока – белки, жиры, углеводы, чистая природная вода. А также – витамины и минералы.

  • 3

    Сок из сельдерея

    Особенно ценный. В нем есть много вещества андротестосерона, которое преобразуется в тестостерон. Его рекомендуют пить не только для повышения потенции, но и при болезнях кишечно-желудочного тракта и мочекаменных болезнях.

    Пить соки и фреши нужно за час до еды. Если же употребление свежевыжатых соков совместить с едой, то эффект от них будет минимален. Во-первых, полезные вещества, соприкасаясь с соковыжималкой и воздухом, утрачиваются. Во-вторых, свежевыжатый сок быстро расслаивается и теряет свои вкусовые качества. Главное, помните, что соки имеют как показания, так и противопоказания. А во многих магазинных соках есть много консервантов, которые продлевают срок годности продукта, но снижают его ценность. Так что лучше готовить соки самим.

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Мужчины, Сок, Тыква, Сельдерей, Гранат, Гранатовый сок, Мужское здоровье, Сок из сельдерея, Тыквенный сок.
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