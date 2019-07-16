Топ полезных овощей, которые нужно есть чаще

1 Лук. Сырой или маринованный лук, по словам специалистов, содержат много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений, вызываемых действием свободных радикалов, и тем самым улучшают иммунитет, повышают устойчивость к раковым клеткам.

2 Кукуруза. Медики советуют есть ее чаще, прежде всего, пожилым людям. Имеющиеся данные говорят о том, что антиоксидант лютеин, которым богата кукуруза, препятствует развитию возрастной слепоты.

3 Горох. Употребление гороха помогают снизить риск развития рака желудка.

4 Капуста. Обычная белокочанная капуста – богатейший источник витамина С, потребление которого существенно снижает уровень «плохого» холестерина и защищает от развития болезней сердца.

5 Брокколи. Этот овощ содержит в своем составе специфические вещества, способствующие уничтожению клеток рака. В частности, вещество сульфорафан. Имеющиеся данные позволяют предположить, что этот компонент способствует уничтожению клеток рака молочной железы и рака мочевого пузыря, а также обладает способностью подавлять рост уже имеющихся опухолей.

6 Красный перец. Один такой перец среднего размера содержится 150% дневной нормы витамина С, незаменимого для предотвращения развития атеросклероза.

7 Шпинат. Специалисты его ценят за обилие каротиноидав - антиоксидантов, которые важны для хорошего состояния органов зрения и помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна, главной причины слепоты в пожилом возрасте.