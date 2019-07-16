Топ полезных овощей, которые нужно есть чаще

Лук.
Сырой или маринованный лук, по словам специалистов, содержат много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений, вызываемых действием свободных радикалов, и тем самым улучшают иммунитет, повышают устойчивость к раковым клеткам.
Кукуруза.
Медики советуют есть ее чаще, прежде всего, пожилым людям. Имеющиеся данные говорят о том, что антиоксидант лютеин, которым богата кукуруза, препятствует развитию возрастной слепоты.
Горох.
Употребление гороха помогают снизить риск развития рака желудка.
Капуста.
Обычная белокочанная капуста – богатейший источник витамина С, потребление которого существенно снижает уровень «плохого» холестерина и защищает от развития болезней сердца.
Брокколи.
Этот овощ содержит в своем составе специфические вещества, способствующие уничтожению клеток рака. В частности, вещество сульфорафан. Имеющиеся данные позволяют предположить, что этот компонент способствует уничтожению клеток рака молочной железы и рака мочевого пузыря, а также обладает способностью подавлять рост уже имеющихся опухолей.
Красный перец.
Один такой перец среднего размера содержится 150% дневной нормы витамина С, незаменимого для предотвращения развития атеросклероза.
Шпинат.
Специалисты его ценят за обилие каротиноидав - антиоксидантов, которые важны для хорошего состояния органов зрения и помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна, главной причины слепоты в пожилом возрасте.
Свекла.
Полезные свойства свеклы сохраняются даже после варки и жарки. Содержание в свекле определенного соотношения натрия и кальция обеспечивает нормальную циркуляцию крови, кровеносная система становится лучше защищенной от негативного процесса затвердения сосудистой ткани, а также от повышения артериального давления.