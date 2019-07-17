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Пешие прогулки эффективны в борьбе с болезнями печени

Пешие прогулки эффективны в борьбе с болезнями печени
04:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Физическая активность уменьшает риск смертности от цирроза.

Новая научная работа исследователей из США доказывает пользу аэробных тренировок и различных упражнений для мышц. Такая нагрузка способна значительно уменьшить вероятность смерти от заболеваний печени, пишет sobesednik.ru.

В исследовании принимали участие 68 449 женщин и 48 748 мужчин. У испытуемых не наблюдалось проблем с печенью. Эксперты решили изучить образ жизни и виды физических нагрузок участников. Статистические данные собирали на протяжении 26 лет, начиная с 1986 года.

Хотя на данный момент нет рекомендаций по количеству и видам упражнений, способных предотвратить смерть от цирроза, эксперты выяснили: ходьба и подъем тяжестей снижают этот риск.

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Печень, Здоровье печени, Пешие прогулки, Польза пеших прогулок, Свойства пеших прогулок.
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