Пешие прогулки эффективны в борьбе с болезнями печени

Новости шоу бизнеса: Физическая активность уменьшает риск смертности от цирроза.

Новая научная работа исследователей из США доказывает пользу аэробных тренировок и различных упражнений для мышц. Такая нагрузка способна значительно уменьшить вероятность смерти от заболеваний печени, пишет sobesednik.ru.

В исследовании принимали участие 68 449 женщин и 48 748 мужчин. У испытуемых не наблюдалось проблем с печенью. Эксперты решили изучить образ жизни и виды физических нагрузок участников. Статистические данные собирали на протяжении 26 лет, начиная с 1986 года.

Хотя на данный момент нет рекомендаций по количеству и видам упражнений, способных предотвратить смерть от цирроза, эксперты выяснили: ходьба и подъем тяжестей снижают этот риск.