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Диета для чистой кожи: эксперты назвали 7 самых полезных продуктов

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Диета для чистой кожи: эксперты назвали 7 самых полезных продуктов
00:25 Сегодня Телеграф http://healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Кушайте почаще эти 7 продуктов и с вашей кожей произойдет чудо.

  • 1

    Тыквенные семечки

    Тыква полна цинка и незаменимых жирных кислот, включая омега-3, 6 и 9. Как и семена конопли, семена тыквы помогают уменьшить воспаление в организме. Попробуйте их добавлять в салаты или просто есть, немного обжарив.

  • 2

    Семена льна

    Лен под завязку загружен кислотами омега-3, которые работают на то, чтобы на вашей коже не было покраснений, высыпаний, зуда и прочих неприятностей, которые обычно возникают с нездоровой кожей. Семена льна также являются отличным детоксикантом, особенно если их измельчить и выпить со стаканом кефира.

  • 3

    Редиска

    Этот забавный летний овощ содержит ряд минералов и соединений, которые приносят пользу коже. Редиска полна серы, кремния и витамина С, которые работают вместе, чтобы создать светящуюся кожу, повышая уровень коллагена и стимулируя систему кровообращения.

  • 4

    Авокадо

    Этот сливочный плод не только обеспечивает здоровую дозу витаминов, но и хорошо работает в связке с другими овощами вроде моркови или сладкого перца, обеспечивая организму огромное количество антиоксидантов, бета-каротина и прочих полезностей. Кроме того, он является хорошим источником биотина, который является причиной эластичной кожи.

  • 5

    Темная зелень

    Темная зелень вроде базилика, кинзы и кресс-салата является чудесным природным поливитамином. В ней полно витаминов А и С, а также серы, которая играют важную роль в формировании великолепной кожи.

  • 6

    Дыня

    Дыня, нектар, огурец и арбуз содержат большое количество влаги, что способствует здоровому увлажнению кожи. Дыня — идеальный летний продукт, который хорошо сочетается с сыром. Но будьте осторожны — в дыне достаточно много сахара.

  • 7

    Огурец

    Так же как и дыня, огурцы полны питательной влаги, которая вкупе с огромным количеством диоксида кремния способна создать не только идеальную кожу.

Топ полезных овощей, которые нужно есть чаще

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Советы, Кожа, Красота, Продукты, Еда, Авокадо, Огурец, Дыня, Семена льна, Тыквенные семечки, Редиска, Темная зелень.
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