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Четверг, 18.07.2019
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Медики объяснили пользу йоги

Медики объяснили пользу йоги
14:25 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Этот вид физической активности помогает укрепить не только здоровье, но и изменить мировоззрение.

Эксперты объяснили, зачем необходимо заниматься йогой. 

Йога представляет собой целую систему упражнений, направленных на познание собственного тела. Кроме этого, укрепляется дух и психика, улучшается гибкость тела. Если человек не желает с возрастом испытывать проблемы от остеохондроза, то лучше начинать заниматься йогой в молодости.

Люди, живущие в больших городах, являются более беспокойными, чем те, кто находится в селах. Йога помогает побыть наедине с собой, эта практика дарит спокойствие и умиротворение. Отмечается, что некоторые люди даже худеют, цвет лица становится ровным, а кожа выглядит здоровой, все клетки проходят процесс омоложения.

Гормон кортизол напрямую влияет на возрастные изменения. В то же время снижается продуцирование половых гормонов, которые отвечают за красоту. Занятия йогой помогают продлить молодость.

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По словам экспертов, также дополнительно начинает вырабатываться серотонин, обеспечивающий комфорт и покой. В результате человек становится более стрессоустойчивым. Когда во время занятий произойдет воссоединение ума, духа и тела, человек начнет лучше запоминать информацию и концентрироваться на чем-либо.

В целом йога делает людей счастливыми и учит дарить положительные эмоции другим.

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Здоровье, Йога, Советы медиков, Польза йоги.
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