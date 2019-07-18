Скачать
Четверг, 18.07.2019
Комитет ВРУ призывает новоизбранный Европарламент усилить санкции против РФ
Комитет ВРУ призывает новоизбранный Европарламент усилить санкции против РФ
НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Майкл Шин и Анна Лундберг станут родителями
Майкл Шин и Анна Лундберг станут родителями

Врачи рассказали об опасных последствиях щекотки

Врачи рассказали об опасных последствиях щекотки
15:45 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Таким образом, длительное воздействие раздражающего фактора может привести к опасным последствиям для организма.

Специалисты сообщили, что смех является рефлекторной реакцией, тогда как щекотка может вызывать исключительно негативные эмоции. 

Ученые из Университета Кентукки провели анкетирование среди 150 взрослых респондентов, которые в детстве подвергались щекотке со стороны братьев или сестер. В результате оказалось, что большинство опрошенных не испытывали удовольствие от такого времяпровождения, а называли подобное ужасным издевательством.

Специалисты утверждают, что реакция на щекотку только кажется исключительно положительной. На самом же деле, смех является только рефлекторным ответом организма, поэтому не стоит подолгу играть с детьми таким образом. Хохот не дает ребенку сообщить о переходе физического воздействия с приятного на дискомфортное, а подобное может нанести огромный вред организму. 

Медики объяснили пользу йоги

Длительная или очень интенсивная щекотка может вызвать шоковое состояние, на которое тело способно отреагировать очень сильно. В числе опасных последствий физического воздействия на кожный покров потеря сознания, рвота и даже остановка дыхания. Именно поэтому в древнем Китае и средневековой Европе щекотка использовалась в качестве наказания, являясь одной из наиболее изощренных пыток.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Щекотка, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского
03 Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков
04 Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Красивые поздравления с днем рождения на 18 июля в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции
Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции
Премьер Молдовы рассказала о перспективах объединения страны с Румынией
Премьер Молдовы рассказала о перспективах объединения страны с Румынией
Тука прокомментировал новый паспортный указ Путина
Тука прокомментировал новый паспортный указ Путина
Наталья Могилевская поразила поклонников новым образом
Наталья Могилевская поразила поклонников новым образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь