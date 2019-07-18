Врачи рассказали об опасных последствиях щекотки

Новости шоу бизнеса: Таким образом, длительное воздействие раздражающего фактора может привести к опасным последствиям для организма.

Специалисты сообщили, что смех является рефлекторной реакцией, тогда как щекотка может вызывать исключительно негативные эмоции.

Ученые из Университета Кентукки провели анкетирование среди 150 взрослых респондентов, которые в детстве подвергались щекотке со стороны братьев или сестер. В результате оказалось, что большинство опрошенных не испытывали удовольствие от такого времяпровождения, а называли подобное ужасным издевательством.

Специалисты утверждают, что реакция на щекотку только кажется исключительно положительной. На самом же деле, смех является только рефлекторным ответом организма, поэтому не стоит подолгу играть с детьми таким образом. Хохот не дает ребенку сообщить о переходе физического воздействия с приятного на дискомфортное, а подобное может нанести огромный вред организму.

Длительная или очень интенсивная щекотка может вызвать шоковое состояние, на которое тело способно отреагировать очень сильно. В числе опасных последствий физического воздействия на кожный покров потеря сознания, рвота и даже остановка дыхания. Именно поэтому в древнем Китае и средневековой Европе щекотка использовалась в качестве наказания, являясь одной из наиболее изощренных пыток.