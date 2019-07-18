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Спортзал не всегда помогает похудеть: причина

Спортзал не всегда помогает похудеть: причина
20:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Специалисты напоминают: помимо физических упражнений надо внимательно следить за своим рационом.

Всплески физической активности в течение недели, такие как походы в спортзал, могут привести к тому, что между ними люди станут менее активными, чем обычно, что приведет к общему снижению расхода энергии.

К такому выводу пришли сотрудники Национального института здоровья (США).

Ученые решили понять, почему, несмотря на регулярные занятия фитнесом, многим так и не удается похудеть.

«Несмотря на важное значение для общего состояния здоровья, физические упражнения в целом не дают ожидаемого эффекта в плане потери веса, в среднем эта величина составляет менее 3% от массы тела, даже в исследованиях продолжительностью более года», – говорится в исследовании.

Чтобы понять, почему так получается, исследователи взяли 15 мышей, каждой из которых предоставили беговые колеса. Сперва дневной расход энергии у животных резко вырос, но уже спустя неделю этот показатель стабилизировался, несмотря на то, что бегать мыши стали еще больше.

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К концу исследования ученые пришли к выводу, что объем использования колеса не увеличил общий расход дневной энергии. Это было связано с тем, что физические упражнения привели не только к увеличению аппетита, но и снижению активности между ними.

Впрочем, это не значит, что спортзал надо забросить: просто помимо физических упражнений надо внимательно следить за своим рационом и быть активным в течение дня.

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Здоровье, Похудение, Спорт, Спортзал.
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