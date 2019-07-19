Почему суши вредны для здоровья: ответ найден

Новости шоу бизнеса: Сырая рыба может быть очень опасной.

Чешские исследователи сообщили, что людям, которые любят суши, нужно быть осторожнее, поскольку употребление этого блюда может быть опасным для здоровья.

Речь идет об опасном вирусе, который может содержаться в сырой рыбе, используемой для приготовления суши.

При этом, возбудитель дифиллоботриоза, о котором говорят ученые, встречается не только в лососях в Японии и Камчатки, но и в рыбах Тихого океана.

Его название Diphyllobothrium nihonkaiense и он опасен для людей тем, что является возбудителем диспепсического расстройства. Кроме того, он может приводить к появлению B12-дефицитной анемии.

Отметим, что живет вирус именно в рыбе, причем той, которая часто используется для приготовления суши.