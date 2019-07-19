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Советы по похудению для тех, кто ведет сидячий образ жизни

Советы по похудению для тех, кто ведет сидячий образ жизни
21:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Бытует мнение, что люди, чья работа связана с ежедневным просиживанием у компьютера, обречены на полноту и набор веса.

Но известный в США диетолог Ребекка Скричтфилд утверждает: это не так.

При сидячей работе и малоподвижном образе тоже можно заставить тело становиться стройнее, считает специалист. Для этого, по словам эксперта по похудению, необходимо обзавестись несколькими полезными привычками.

В частности, врач посоветовала придерживаться здоровых принципов в питании. Тем, кто много сидит и не тратит калории на энергичную физическую деятельность, не стоит употреблять продуктов, насыщенных "быстрыми" углеводами - выпечку и сладости.

Основу рациона должны составлять нежирное мясо, яйца, творог, кисломолочные изделия, а также продукты с высоким уровнем клетчатки - орехи, овощи, кисло-сладкие фрукты, зелень. Также важно пить достаточное количество обычной воды, отметила диетолог.

Назван лучший летний фрукт для похудения

Помимо этого, при сидячей работе, утверждает Скричтфилд, важно время от времени разминаться. Такая разминка уменьшает негативное влияние сидячего положения на организм и способствует дополнительному сжиганию калорий.

"Для поддержания себя в форме следует хотя бы 30 минут в день уделить физической активности", - подчеркнула эксперт.

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Здоровье, Диета, Спорт, Правильное питание, Сидячий образ жизни.
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