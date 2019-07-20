Синяки под глазами: почему появляются и как бороться

Новости шоу бизнеса: Темные (или синие) круги под глазами заметны из-за особо тонкой кожи в этой области.

И чем мы старше, тем более тонкой и дряблой она становится.

А видно через нее венозную или капиллярную сеть сосудов (синеватый или красноватый оттенок) и круговую мышцу глаза, рассказала врач-дерматолог и косметолог Ирина Пылаева.

Почему возникают синяки под глазами?

Кровоснабжение глазницы очень сильное, но вот венозный отток хуже, чем артериальный приток. В связи с этим, учитывая наш образ жизни со стрессами, депривацией сна и вредными привычками, неизбежны нарушения микроциркуляции и застой.

Как правило, прослеживается наследственный характер – анатомические особенности строения глазницы, круговой мышцы глаза, микроциркуляции и качества кожи. Но отметим еще раз: образ жизни играет не последнюю роль

Как бороться с синяками под глазами?

Средства борьбы существуют. Кроме работы над собой и нормализации режима питания, труда и отдыха, возможные косметологические манипуляции в этой зоне: макротоковая терапия, биорепарация, плазмотерапия, лазерная шлифовка, контурная пластика позволят значительно улучшить цвет и качество кожи в области вокруг глаз.

Но каждый день вы можете работать над простыми вещами: здоровый сон, секс и прогулки на свежем воздухе тоже сделают ваш вид гораздо лучше.

Откажитесь от курения, ложитесь спать раньше, выключите телефон за час до сна, меньше кофе, алкоголя и сахара, больше воды – вот простой рецепт красоты и здоровья.