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Синяки под глазами: почему появляются и как бороться

Синяки под глазами: почему появляются и как бороться
18:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Темные (или синие) круги под глазами заметны из-за особо тонкой кожи в этой области.

И чем мы старше, тем более тонкой и дряблой она становится.

А видно через нее венозную или капиллярную сеть сосудов (синеватый или красноватый оттенок) и круговую мышцу глаза, рассказала врач-дерматолог и косметолог Ирина Пылаева.

Почему возникают синяки под глазами?

Кровоснабжение глазницы очень сильное, но вот венозный отток хуже, чем артериальный приток. В связи с этим, учитывая наш образ жизни со стрессами, депривацией сна и вредными привычками, неизбежны нарушения микроциркуляции и застой.

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Как правило, прослеживается наследственный характер – анатомические особенности строения глазницы, круговой мышцы глаза, микроциркуляции и качества кожи. Но отметим еще раз: образ жизни играет не последнюю роль

Как бороться с синяками под глазами?

Средства борьбы существуют. Кроме работы над собой и нормализации режима питания, труда и отдыха, возможные косметологические манипуляции в этой зоне: макротоковая терапия, биорепарация, плазмотерапия, лазерная шлифовка, контурная пластика позволят значительно улучшить цвет и качество кожи в области вокруг глаз.

Как цвет глаз влияет на здоровье: исследование

Но каждый день вы можете работать над простыми вещами: здоровый сон, секс и прогулки на свежем воздухе тоже сделают ваш вид гораздо лучше.

Откажитесь от курения, ложитесь спать раньше, выключите телефон за час до сна, меньше кофе, алкоголя и сахара, больше воды – вот простой рецепт красоты и здоровья.

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Здоровье, Глаза, Синяки под глазами.
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