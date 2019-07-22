Три секрета, как утром запустить обмен веществ

Стакан воды с лимоном
Вода с соком лимона запускает процессы обмена веществ и улучшает метаболизм. Для наилучшего эффекта нужно пить воду комнатной температуры. Для людей с заболеваниями ЖКТ, высокой кислотностью желудка сок лимона противопоказан - пейте просто чистую воду.
Утренняя гимнастика
Даже 5-10 минут очень полезны для организма. Физические нагрузки с утра – это прекрасный способ не только прогнать сон, но и заставить мышцы работать долгое время даже после окончания занятий. Именно утренняя зарядка разгоняет обмен веществ и заставляет жир сгорать весь день более интенсивно. Эффект будет лучше и сильнее, если делать упражнения на свежем воздухе.
Правильный завтрак
Завтрак нужно есть обязательно, отказываться от него нельзя, это причинит вред организму. Главное – правильный завтрак. Самое полезное с утра – яйца, овсянка, свежие овощи и фрукты, а также кофе или зеленый чай, которые улучшают обмен веществ.