Три секрета, как утром запустить обмен веществ

Вода с соком лимона запускает процессы обмена веществ и улучшает метаболизм. Для наилучшего эффекта нужно пить воду комнатной температуры. Для людей с заболеваниями ЖКТ, высокой кислотностью желудка сок лимона противопоказан - пейте просто чистую воду.

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Утренняя гимнастика

Даже 5-10 минут очень полезны для организма. Физические нагрузки с утра – это прекрасный способ не только прогнать сон, но и заставить мышцы работать долгое время даже после окончания занятий. Именно утренняя зарядка разгоняет обмен веществ и заставляет жир сгорать весь день более интенсивно. Эффект будет лучше и сильнее, если делать упражнения на свежем воздухе.