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Чай каркаде оказался опасен для здоровья зубов

Чай каркаде оказался опасен для здоровья зубов
09:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: По данным шведских ученых, зубная эмаль разрушается из-за лимонной кислоты, которая входит в состав напитка.

Эксперты советуют добавлять в чай кальций, чтобы разрушительный эффект не имел серьезных последствий. Надо отметить, каркаде во многих странах считается едва ли не лекарственным напитком.

Шведские специалисты провели эксперимент, в ходе которого использовали различные стоматологические образцы: экспертов интересовало, как чай каркаде воздействует на эмаль зубов.

Образцы на несколько минут помещались в напиток, после чего были подвергнуты детальному изучению. Выяснилось, что каркаде даже более опасен для здоровья зубов, чем сладкие напитки и соки с большой концентрацией сахара.

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Однако положительных свойств у такого чая гораздо больше. Эксперты советуют пить его для укрепления здоровья сердца, желудка. Кроме того, употребление каркаде — отличный способ утолить жажду, а также усилить иммунитет. Готовить его следует, как и любой другой чай.

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Здоровье, Зубы, Чай, Каркаде, Чай каркаде.
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