Чай каркаде оказался опасен для здоровья зубов

Новости шоу бизнеса: По данным шведских ученых, зубная эмаль разрушается из-за лимонной кислоты, которая входит в состав напитка.

Эксперты советуют добавлять в чай кальций, чтобы разрушительный эффект не имел серьезных последствий. Надо отметить, каркаде во многих странах считается едва ли не лекарственным напитком.

Шведские специалисты провели эксперимент, в ходе которого использовали различные стоматологические образцы: экспертов интересовало, как чай каркаде воздействует на эмаль зубов.

Образцы на несколько минут помещались в напиток, после чего были подвергнуты детальному изучению. Выяснилось, что каркаде даже более опасен для здоровья зубов, чем сладкие напитки и соки с большой концентрацией сахара.

Однако положительных свойств у такого чая гораздо больше. Эксперты советуют пить его для укрепления здоровья сердца, желудка. Кроме того, употребление каркаде — отличный способ утолить жажду, а также усилить иммунитет. Готовить его следует, как и любой другой чай.