Названы продукты, которые необходимые для здоровья щитовидной железы

Новости шоу бизнеса: Эксперты назвали продукты, необходимые для поддержания здоровья щитовидной железы.

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, частоту сердечных сокращений, энергичность, метаболизм, настроение.

Пектин, содержащийся в цитрусовых, сливах, яблоках, способствует выводу тяжелых металлов из организма. Цинк контролирует выработку гормонов. Дефицит вещества можно восполнить при употреблении бобовых, орехов, крабов, лобстеров и тыквенных семечек.

Тунец, индейка, бразильский орех, курица и говядина компенсируют недостаток селена, вызывающий расстройство щитовидной железы.

Для правильной работы органа нужен йод. Лучшим источником вещества являются водоросли. Чтобы не допустить развитие аутоиммунного тиреоидита, важно поддерживать уровень витамина D, который содержится в йогурте, апельсиновом соке, молоке или вырабатывается во время прогулок на солнце. Люди с заболеванием щитовидной железы часто сталкиваются с проблемой со стулом. Избавиться от расстройства помогут богатые клетчаткой продукты: нут, фасоль, бобовые.