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Названы продукты, которые необходимые для здоровья щитовидной железы

Названы продукты, которые необходимые для здоровья щитовидной железы
10:48 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эксперты назвали продукты, необходимые для поддержания здоровья щитовидной железы.

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, частоту сердечных сокращений, энергичность, метаболизм, настроение.

Пектин, содержащийся в цитрусовых, сливах, яблоках, способствует выводу тяжелых металлов из организма. Цинк контролирует выработку гормонов. Дефицит вещества можно восполнить при употреблении бобовых, орехов, крабов, лобстеров и тыквенных семечек.

Тунец, индейка, бразильский орех, курица и говядина компенсируют недостаток селена, вызывающий расстройство щитовидной железы.

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Для правильной работы органа нужен йод. Лучшим источником вещества являются водоросли. Чтобы не допустить развитие аутоиммунного тиреоидита, важно поддерживать уровень витамина D, который содержится в йогурте, апельсиновом соке, молоке или вырабатывается во время прогулок на солнце. Люди с заболеванием щитовидной железы часто сталкиваются с проблемой со стулом. Избавиться от расстройства помогут богатые клетчаткой продукты: нут, фасоль, бобовые.

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Здоровье, Щитовидная железа, Советы медиков, Здоровье щитовидной железы.
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