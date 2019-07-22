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Медики рассказали о вредной стороне сухофруктов

Медики рассказали о вредной стороне сухофруктов
15:56 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Их употребление может вызывать резкий рост уровня сахара в крови, предупредили диетологи.

Сухофрукты могут вредить – например, тем, кто пытается похудеть.

Специалисты констатируют, что сухофрукты ассоциируютсяу многих людей со здоровым питанием. Между тем, их употребление способно навредить здоровью, об этом со ссылкой на исследования в области диетологии сообщает телеканал 360°. 

Эксперты поясняют, что во время сушки фрукты теряют влагу и массу, но при этом в них значительно повышается концентрация фруктозы. Реакцией организма на нее может стать повышение сахара и увеличение выброса инсулина, с чем связано развитие многих неприятных явлений. Ученые связывают активное употребление фруктозы с развитием неалкогольной жировой болезни печени, запускающей механизмы более глубоких поражений этого органа. Кроме того, избыточное употребление фруктозы может стать причиной метаболических расстройств, ожирения и диабета, способствует развитию заболеваний кровеносной системы и неврологических нарушений, в том числе болезни Альцгеймера.

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Диетологи отмечают, что даже 100 граммов сушеных фруктов могут негативно отразиться на состоянии организма, приводят к увеличению количества фруктозы в крови. Кроме того, производители сухофруктов обрабатывают их разными химическими составами, что тоже не прибавляет им пользы. 

Тем, кто сбрасывает вес, ученые советуют не употреблять сухофрукты – в особенности, те, что обладают высоким гликемическим индексом. Сухофрукты не способны заменить собой фрукты, которые могут содержать в себе много клетчатки и воды, а также витамины и минералы, помогающие усваивать их без скачков сахара, вызывающих в организме повышенную выработку инсулина.

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Фрукты, Медики, Сухофрукты, Советы диетолога, Здоровие.
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