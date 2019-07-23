Названы продукты, помогающие при болях в суставах

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Клетчатка. Специалисты экспериментировали: длительное время одна группа участников питалась продуктами, богатыми клетчаткой, тогда как другая употребляла их в небольшом количестве. В итоге было установлено, что у людей из группы, в которой ели много клетчатки, риск развития болезненных воспалительных заболеваний суставов снизился на 61%.

Кроме того, констатируют исследователи, продукты с клетчаткой оказывают положительное влияние на бактериальную флору кишечника. При этом уменьшается токсическое действие на организм вредных бактерий, что также способствует уменьшению болевых ощущений.