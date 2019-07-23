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Названы продукты, помогающие при болях в суставах

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Названы продукты, помогающие при болях в суставах
09:25 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Существуют продукты, которые могут облегчать состояние людей, страдающих от болей в суставах.

  • 1

    Клетчатка. Специалисты экспериментировали: длительное время одна группа участников питалась продуктами, богатыми клетчаткой, тогда как другая употребляла их в небольшом количестве. В итоге было установлено, что у людей из группы, в которой ели много клетчатки, риск развития болезненных воспалительных заболеваний суставов снизился на 61%.

    Кроме того, констатируют исследователи, продукты с клетчаткой оказывают положительное влияние на бактериальную флору кишечника. При этом уменьшается токсическое действие на организм вредных бактерий, что также способствует уменьшению болевых ощущений. 

  • 2

    Оливковое масло. Ученые рекомендуют употреблять в пищу оливковое масло всем, кто столкнулся с проблемой боли в суставах. По их словам, на больные суставы при этом оздоровительным образом влияют содержащиеся в составе этого масла омега-3 жирные кислоты. Они оказывают выраженный противовоспалительный и антиоксидантный эффект.

  • 3

    Грейпфрут. В грейпфрутах содержится большое количество противовоспалительных соединений, которые незаменимы при артритах, констатировали специалисты. Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты эффект этих веществ может быть очень сильным.

    О продуктах, способных помогать при суставной боли, сообщается в журнале Annals of the Rheumatics Diseases. Учеными было проведено исследование, в котором приняли участие порядка 6 тысяч человек. Оно показало, что для защиты от такой боли могут быть полезны продукты с высоким содержанием клетчатки.

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Здоровье, Продукты питания, Фрукты, Грейпфрут, Оливковое масло, Клетчатка, Советы медиков.
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