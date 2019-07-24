Целебные свойства сыра поднимают настроение и заряжают энергией

Итальянские специалисты советуют после перенесенного ОРВИ или гриппа есть сыр не меньше трех раз в неделю.

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В сыре различных сортов содержится довольно много витаминов. К примеру витамин А, который отвечает за здоровую кожу. Рибофлавин (витамин В2), благодаря которому в организме происходит выработка энергии, также он участвует в процессах клеточного обмена и дыхания разных тканей.