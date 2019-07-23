Полезные свойства и противопоказания цикория

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Цикорий используется в качестве здоровой альтернативы кофе. Врачи рассказали о полезных свойствах напитка из данной травы. Вместе с тем, отмечают специалисты, имеются противопоказания, которые следует учитывать, чтобы не нанести вред здоровью.

В растении имеется инулин, оказывающий положительное воздействие на микрофлору кишечника. Одна чашка напитка поможет избежать запоров и дисбактериоза, он полезен беременным женщинам, которым следует воздерживаться от употребления кофе.

Происходит уменьшение проявлений изжоги, тяжести в желудке и гестоза. Цикорий крайне полезен пациентам, страдающим от ожирения, гипертонии и сахарного диабета второго типа. Имеющиеся в многолетней траве компоненты подавляют желание употреблять сладкое. В ней присутствует значительное количество минералов и витаминов, поддерживающих тонус кожи и восстанавливающих коллагеновые волокна.

Людям, имеющим проблемы с венами, не следует пить напиток из цикория. Не рекомендуется совмещать его с антибиотиками, при спазмах дыхательной системы и при наличии аллергических реакций на аскорбиновую кислоту.