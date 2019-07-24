Медики назвали лекарства, которые могут навредить

Новости шоу бизнеса: Врачи международной практики отмечают, что эти препараты часто дают побочные эффекты.

Специалисты назвали ряд медицинских препаратов, которые могут навредить здоровью человека, несмотря на то, что они часто применяются. По мнению врачей, эффективность этих препаратов не доказана, поэтому их смело можно выбросить в мусорный ящик.

Кроме того, многие страны давно отказались от применения этих лекарств.

К таким препаратам относится анальгин. Его часто применяют для утоления боли, снижения температуры и как средство против воспалений. Стоит подчеркнуть, что анальгин уже давно запрещен в европейских странах, а ВОЗ выпустил официальное заявление о том, что не рекомендует применять это средство.

Ученые выяснили, что анальгин имеет много побочных эффектов от поражения почек до риска внезапной смерти. В ряд с анальгином можно поставить такие лекарства, как парацетамол и ибупрофен.

Второе место после анальгина следует бромгексин. Несмотря на то, что этот препарат очень популярен, его эффективность не доказана. Врачи констатируют, что бромгексин может давать такие побочные эффекты, как аллергические реакции.

Еще одним бесполезным препаратом врачи считают актовегин. От этого лекарства отказались такие страны, как Япония, Канада и США. В один ряд с актовегином можно поставить арбидол, эффективность и полезность которого не доказана.

А вот такой препарат как церебролизин, по мнению специалистов, скорее успокаивает, чем лечит. Поэтому его выписывают людям в возрасте. Врачи отмечают, что этот препарат очень хорошо заменяет настой валерианы.

Дронедарон, который назначают для лечения аритмии. Вообще оказался в "черном списке". Медики Франции выявили, что этот препарат имеет множество побочных эффектов и вреден для организма.