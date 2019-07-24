Как защититься от бактерий в курином мясе

Новости шоу бизнеса: Бактерии в курином мясе являются следствием использования морально устаревших производственных цехов.

Как обезопасить себя от бактерий, которые могут находиться в покупной курятине?

Эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин сказал, что "кишечная палочка — это не страшно, когда продукт проходит термообработку".

В свою очередь, микробиолог Елена Ксенофонтова рассказала о том, что патогенные микроорганизмы чаще предпочитают селиться в охлажденной курице, но их опасность зависит от того, какие именно микроорганизмы атакуют мясо. Просто патогенные для организма не страшны, но если в курином мясе появляется сальмонелла, это же может стать опасным, поскольку бактерия обладает высокой устойчивостью к обработке.

Специалист дала советы, помогающие защититься от бактерий:

тщательно термически обрабатывать курицу – готовить долго и на сильном огне;

всегда проверять, какой сок выделяет курятина при приготовлении – он должен быть без крови, прозрачный;

тщательно мыть руки после разделывания тушки, а также доски, которые должны предназначаться только для разделки мяса и больше никаких других продуктов;

воздействие прямого солнечного света или обработка ультрафиолетовой лампой помогает уничтожить бактерии.

Другой эксперт, врач-инфекционист Тамара Горяева рассказала, что для защиты от микроорганизмов также эффективны продукты, которые содержат фитонциды: лук, чеснок, хрен, цитрусовые. Кроме того, очень полезны специи, такие как имбирь, гвоздика, куркума, перец.