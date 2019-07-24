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Как защититься от бактерий в курином мясе

Как защититься от бактерий в курином мясе
10:11 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Бактерии в курином мясе являются следствием использования морально устаревших производственных цехов.

Как обезопасить себя от бактерий, которые могут находиться в покупной курятине?

Эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин сказал, что "кишечная палочка — это не страшно, когда продукт проходит термообработку".

В свою очередь, микробиолог Елена Ксенофонтова рассказала о том, что патогенные микроорганизмы чаще предпочитают селиться в охлажденной курице, но их опасность зависит от того, какие именно микроорганизмы атакуют мясо. Просто патогенные для организма не страшны, но если в курином мясе появляется сальмонелла, это же может стать опасным, поскольку бактерия обладает высокой устойчивостью к обработке.

Специалист дала советы, помогающие защититься от бактерий: 

  • тщательно термически обрабатывать курицу – готовить долго и на сильном огне;
  • всегда проверять, какой сок выделяет курятина при приготовлении – он должен быть без крови, прозрачный;
  • тщательно мыть руки после разделывания тушки, а также доски, которые должны предназначаться только для разделки мяса и больше никаких других продуктов;
  • воздействие прямого солнечного света или обработка ультрафиолетовой лампой помогает уничтожить бактерии.

Другой эксперт, врач-инфекционист Тамара Горяева рассказала, что для защиты от микроорганизмов также эффективны продукты, которые содержат фитонциды: лук, чеснок, хрен, цитрусовые. Кроме того, очень полезны специи, такие как имбирь, гвоздика, куркума, перец.

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Врачи, Медики, Здоровые, Кишечная палочка, Куриное мясо.
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