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Названы полезные и вредные свойства пальмового масла

Названы полезные и вредные свойства пальмового масла
15:04 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Пальмовое масло содержит в себе сильные антиоксиданты — витамины А и Е, защищающие клетки организма от повреждений.

Многие приписываемые пальмовому маслу вредные свойства не имеют научного подтверждения.

Тема использования пальмового масла резко стала актуальной после того, как выяснилось намерение властей поднять налоги для производителей продукции, содержащей такое масло. Свое слово в этом споре сказали специалисты. Они констатируют, что пальмовое масло не является однозначно вредным продуктом – у него есть и полезные свойства.

В чем, по мнению экспертов ведомства, состоит полезность такого масла? 

Использование пальмового масла в производстве кондитерских изделий позволяет снижать долю трансжиров, чрезвычайно вредных для сердечно-сосудистой системы своим свойством скапливать холестерин.

Использование пальмового масла в сочетании с другими жирами при производстве детского питания позволяет достичь оптимального соотношения жирных кислот, характерных для женского молока.

Пальмовое масло отличается высоким уровнем олеиновой кислоты, употребление которой, как следует из многочисленных исследований, тесно связано со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и высокого кровяного давления.

К вредным свойствам пальмового масла эксперты отнесли следующие характеристики продукта. 

Такое масло при интенсивном употреблении может привести к ожирению и развитию ассоциированных с ним заболеваний, например, диабета.

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В нем слишком много насыщенных жирных кислот и слишком мало мало полиненасыщенных жирных кислот семейств Омега-3 и Омега-6, являющихся наиболее полезными для сосудов.

В то же время учёные сообщили, что "связь использования пальмового масла в питании с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни и онкологических заболеваний не доказана".

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Пальмы, Пальмовое масло, Здоровые, Советы ученых.
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