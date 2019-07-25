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ТОП 6 ошибок, которые мешают добиться идеальной фигуры

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ТОП 6 ошибок, которые мешают добиться идеальной фигуры
11:46 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Часто бывает так, что регулярные посещения спортивных заведений не приводят к желаемому результату.

  • 1

    Все внимание отдается только одной группе мышц 

    если работать только над определенным участком тела: ягодичные мышцы, мышцы рук, ног и т. д., а остальные группы мышц оставлять без внимания, то желаемого результата вы не добьетесь. Ведь тренируя, например, только руки и не укрепляя спину, вы не сможете укрепить ее нижнюю часть. Такими действиями можно приобрести не пропорциональное развитие фигуры.

  • 2

    Излишние нагрузки 

    В идеале занятиям в спортзале достаточно уделять внимание 3 раза в неделю. ежедневные тренировки могут истощить организм, и вам станет не приятно посещение спорт зала.

  • 3

    Нарушение техники упражнений 

    Самостоятельно планируя упражнения, вы не сможете добиться желаемого результата, так как вы не можете точно определить какой вид нагрузок вам подходит наиболее. Поэтому не пренебрегайте, хотя бы в начале занятий, советами тренера.

  • 4

    Вы любите"бесполезные" упражнения

    Качать пресс, не значит избавиться от жира в области живота. При выполнении упражнений нужно еще и придерживаться правильного питания.

  • 5

    Начинать усиленные тренировки без разминки

    Только разогрев тело можно приступать к основным упражнениям. Иначе можно получить травмы мышц и суставов, соответственно, ни о каких положительных результатах можно и не мечтать.

  • 6

    Увлечение только кардио тренировками

     В отличие от кардио тренировок, после силовых тренировок продолжается сжигание калорий даже спустя некоторое время после занятий. К тому же они значительно эффективнее при необходимости сбросить или наоборот, набрать вес.

    Все большую популярность приобретают фитнес-залы, куда представительницы прекрасного пола, а также сильная половина человечества спешат за идеальной фигурой.

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Спорт, Тренировка, Разминка, Нагрузка, Упражнение, Здоровее, Кардио тренировка, Мышц.
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