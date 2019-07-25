ТОП 6 ошибок, которые мешают добиться идеальной фигуры

если работать только над определенным участком тела: ягодичные мышцы, мышцы рук, ног и т. д., а остальные группы мышц оставлять без внимания, то желаемого результата вы не добьетесь. Ведь тренируя, например, только руки и не укрепляя спину, вы не сможете укрепить ее нижнюю часть. Такими действиями можно приобрести не пропорциональное развитие фигуры.

Все внимание отдается только одной группе мышц

В идеале занятиям в спортзале достаточно уделять внимание 3 раза в неделю. ежедневные тренировки могут истощить организм, и вам станет не приятно посещение спорт зала.

Самостоятельно планируя упражнения, вы не сможете добиться желаемого результата, так как вы не можете точно определить какой вид нагрузок вам подходит наиболее. Поэтому не пренебрегайте, хотя бы в начале занятий, советами тренера.

Качать пресс, не значит избавиться от жира в области живота. При выполнении упражнений нужно еще и придерживаться правильного питания.

Только разогрев тело можно приступать к основным упражнениям. Иначе можно получить травмы мышц и суставов, соответственно, ни о каких положительных результатах можно и не мечтать.

6

Увлечение только кардио тренировками

В отличие от кардио тренировок, после силовых тренировок продолжается сжигание калорий даже спустя некоторое время после занятий. К тому же они значительно эффективнее при необходимости сбросить или наоборот, набрать вес.

Все большую популярность приобретают фитнес-залы, куда представительницы прекрасного пола, а также сильная половина человечества спешат за идеальной фигурой.