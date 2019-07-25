Медики назвали 5 полезных свойств музыки для организма

Новости шоу бизнеса: Классические мелодии положительно воздействуют на зрительную внимательность.

Учёные обнаружили 5 положительных свойств музыки для организма человека. Она не только применяется вместо анестезии, но и укрепляет когнитивные навыки и улучшает зрительную внимательность.

По результатам исследования, приятная успокаивающая музыка снижает уровень гормона стресса — кортизола. Кроме этого, она помогает выделению дофамина, вследствие чего поднимается настроение.

Учёные также доказали влияние музыки на процесс восприятие речи.

Мелодии помогают детям лучше усваивать слова, что усиливает их языковые навыки. Прослушивание музыки насыщает мозг сенсорной, визуальной, слуховой и тактильной информацией. В результате этого процесса значительно замедляется старение главного органа нервной системы.

Музыка также улучшает навыки человека к письму, чтению, выражению своих мыслей.