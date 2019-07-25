Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший моряков в Керченском проливе
СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший моряков в Керченском проливе
Порошенко без официального вызова пришел в ГБР
Порошенко без официального вызова пришел в ГБР
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Китай произвел первый успешный запуск коммерческих спутников
Китай произвел первый успешный запуск коммерческих спутников

Медики назвали 5 полезных свойств музыки для организма

Медики назвали 5 полезных свойств музыки для организма
14:50 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Классические мелодии положительно воздействуют на зрительную внимательность.

Учёные обнаружили 5 положительных свойств музыки для организма человека. Она не только применяется вместо анестезии, но и укрепляет когнитивные навыки и улучшает зрительную внимательность.

По результатам исследования, приятная успокаивающая музыка снижает уровень гормона стресса — кортизола. Кроме этого, она помогает выделению дофамина, вследствие чего поднимается настроение.

Учёные также доказали влияние музыки на процесс восприятие речи.

Ученые рассказали, как создать идеальное место для сна

Мелодии помогают детям лучше усваивать слова, что усиливает их языковые навыки. Прослушивание музыки насыщает мозг сенсорной, визуальной, слуховой и тактильной информацией. В результате этого процесса значительно замедляется старение главного органа нервной системы.

Музыка также улучшает навыки человека к письму, чтению, выражению своих мыслей. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Советы медиков, Здоровее, Музыка для ушей, Полезные свойства для ушей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
02 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
03 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
04 Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать
Обработано 99,9% протоколов: &quot;Слуга народа&quot; набирает 43,16% голосов
Обработано 99,9% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
Военные вновь успешно испытали РСЗО &quot;Ольха&quot;
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Королева Летиция засветила роскошное платье на официальном мероприятии
Королева Летиция засветила роскошное платье на официальном мероприятии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь