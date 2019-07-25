Привычки, которые могут испортить здоровье

1 Резкий подъем с кровати по будильнику Американские специалисты считают, что при этом в организме резко повышается уровень стрессовых гормонов, что, в свою очередь, способствует различным негативным проявлениям – перепадам давления, изменениям в режиме сердцебиения и даже приливу агрессии. Кроме того, быстрый подъем может стать причиной проблем с позвоночником, болей в спине, нарушений в мозговом кровотоке. Совет медиков прост: заведите будильник на 5 минут раньше, дайте себе некоторое время побыть в кровати, отойти от сна, и только потом не спеша вставайте.

2 Смартфоны и компьютеры Медики настоятельно рекомендуют в утреннее время изолировать себя от смартфонов и компьютеров. Избегая я раннего утра мыслей о предстоящий делах и проблемах, мы значительно укрепляем собственное психологическое здоровье и нервную систему. Что касается серфинга в соцсетях, то тратить на него утреннее время абсолютно неэффективно: все, чего вы добьетесь, — это лишь повышение уровня стресса и напряжения.

3 Привычка умываться горячей водой Эта гигиеническая процедура также оказалась не одобрена научными работниками. Они заявили, что умываться следует умеренно прохладной водой. А горячая вода не тонизирует, да еще и сушит кожу!