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Привычки, которые могут испортить здоровье

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Привычки, которые могут испортить здоровье
21:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики обдумали проблему и назвали самые вредные утренние привычки.

  • 1

    Резкий подъем с кровати по будильнику

    Американские специалисты считают, что при этом в организме резко повышается уровень стрессовых гормонов, что, в свою очередь, способствует различным негативным проявлениям – перепадам давления, изменениям в режиме сердцебиения и даже приливу агрессии. Кроме того, быстрый подъем может стать причиной проблем с позвоночником, болей в спине, нарушений в мозговом кровотоке. Совет медиков прост: заведите будильник на 5 минут раньше, дайте себе некоторое время побыть в кровати, отойти от сна, и только потом не спеша вставайте.

  • 2

    Смартфоны и компьютеры

    Медики настоятельно рекомендуют в утреннее время изолировать себя от смартфонов и компьютеров. Избегая я раннего утра мыслей о предстоящий делах и проблемах, мы значительно укрепляем собственное психологическое здоровье и нервную систему. Что касается серфинга в соцсетях, то тратить на него утреннее время абсолютно неэффективно: все, чего вы добьетесь, — это лишь повышение уровня стресса и напряжения.

  • 3

    Привычка умываться горячей водой

    Эта гигиеническая процедура также оказалась не одобрена научными работниками. Они заявили, что умываться следует умеренно прохладной водой. А горячая вода не тонизирует, да еще и сушит кожу!

  • 4

    Кофе натощак

    И эта, такая любимая многими привычка, помогающая проснуться, также вредна. Врачи уверяют, что она может привести к гастриту и другим отклонениям в работе пищеварительной системы.

Медики назвали способ, как хорошо выспаться

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