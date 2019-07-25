Врачи объяснили, почему нужно употреблять имбирь женщинам

1 Против лишних килограммов Этот продукт способствует улучшению обменных процессов в организме и хорошо выводит токсины. Чашка горячего имбирного напитка за полчаса до еды поможет похудеть, замедлить процессы старения, уменьшить менструальные боли.

2 Для кожи Эфирные масла имбиря стимулируют приток крови, помогают улучшить цвет кожи и ее тонус, избавиться от жирного блеска. Пара капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством. Учтите, что чувствительная кожа может «испугаться» жжения.