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Врачи объяснили, почему нужно употреблять имбирь женщинам

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Врачи объяснили, почему нужно употреблять имбирь женщинам
22:21 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Имбирь богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами.

  • 1

    Против лишних килограммов

    Этот продукт способствует улучшению обменных процессов в организме и хорошо выводит токсины. Чашка горячего имбирного напитка за полчаса до еды поможет похудеть, замедлить процессы старения, уменьшить менструальные боли.

  • 2

    Для кожи

    Эфирные масла имбиря стимулируют приток крови, помогают улучшить цвет кожи и ее тонус, избавиться от жирного блеска. Пара капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством. Учтите, что чувствительная кожа может «испугаться» жжения.

  • 3

    Для волос

    Полезные вещества, содержащиеся в корневище, помогают улучшить питание волосяных луковиц, улучшить кровообращение, рост и структуру волос. Немного сока из мелко натертого корня или три капли имбирного масла добавьте в маску для волос – и это поможет справиться с такими проблемами как повышенная жирность кожи головы, перхоть, выпадение волос.

    Противопоказание – повышенная чувствительность кожи головы.

Медики назвали способ, как хорошо выспаться

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