Названо 5 продуктов, увеличивающих число "хороших" бактерий

Йогурт . Он заслуженно считается одним из лучших источников пробиотиков. Обязательно выбираете йогурт, не содержащий сахара, но имеющий жиры.

Кефир. Ещё один продукт питания, подвергшийся брожению. Кефир может содержать до 61 штамма бактерий и грибков. Это великолепный и богатейший источник пробиотиков.

Миндаль . У этих орехов также имеются свойства пробиотиков. А значит, они увеличивают количество "хороших" бактерий в кишечнике.

Оливковое масло . Рацион с жирными кислотами и полифенолами способствует развитию достаточного числа кишечных бактерий и микробов, которые полезны для нашего здоровья. Множество жирных кислот и полифенолов содержатся в оливковом масле.

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Бананы. Недостаточно просто завести "хорошие" бактерии у себя в кишечнике, их ещё нужно подкармливать. Они обожают питаться клетчаткой, а бананы содержат очень много этого компонента.

Огромное количество научных исследований показало, что от количества и разновидностей "хороших" бактерий в кишечнике зависят многие аспекты нашего здоровья.