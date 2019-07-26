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Названо 5 продуктов, увеличивающих число "хороших" бактерий

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Названо 5 продуктов, увеличивающих число "хороших" бактерий
09:20 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Бактерии защищают наши сердце и сосуды, уберегают от диабета и даже опухолей.

  • 1

    Йогурт. Он заслуженно считается одним из лучших источников пробиотиков. Обязательно выбираете йогурт, не содержащий сахара, но имеющий жиры. 

  • 2

    Кефир. Ещё один продукт питания, подвергшийся брожению. Кефир может содержать до 61 штамма бактерий и грибков. Это великолепный и богатейший источник пробиотиков.

  • 3

    Миндаль. У этих орехов также имеются свойства пробиотиков. А значит, они увеличивают количество "хороших" бактерий в кишечнике. 

  • 4

    Оливковое масло. Рацион с жирными кислотами и полифенолами способствует развитию достаточного числа кишечных бактерий и микробов, которые полезны для нашего здоровья. Множество жирных кислот и полифенолов содержатся в оливковом масле.

  • 5

    Бананы. Недостаточно просто завести "хорошие" бактерии у себя в кишечнике, их ещё нужно подкармливать. Они обожают питаться клетчаткой, а бананы содержат очень много этого компонента.

    Огромное количество научных исследований показало, что от количества и разновидностей "хороших" бактерий в кишечнике зависят многие аспекты нашего здоровья.

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Здоровье, Продукты, Миндаль, Оливковое масло, Кефир, Бананы, Йогурт, Советы медиков.
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