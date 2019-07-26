Названо 5 продуктов, увеличивающих число "хороших" бактерий

Йогурт. Он заслуженно считается одним из лучших источников пробиотиков. Обязательно выбираете йогурт, не содержащий сахара, но имеющий жиры.
Кефир. Ещё один продукт питания, подвергшийся брожению. Кефир может содержать до 61 штамма бактерий и грибков. Это великолепный и богатейший источник пробиотиков.
Миндаль. У этих орехов также имеются свойства пробиотиков. А значит, они увеличивают количество "хороших" бактерий в кишечнике.
Оливковое масло. Рацион с жирными кислотами и полифенолами способствует развитию достаточного числа кишечных бактерий и микробов, которые полезны для нашего здоровья. Множество жирных кислот и полифенолов содержатся в оливковом масле.
Бананы. Недостаточно просто завести "хорошие" бактерии у себя в кишечнике, их ещё нужно подкармливать. Они обожают питаться клетчаткой, а бананы содержат очень много этого компонента.
Огромное количество научных исследований показало, что от количества и разновидностей "хороших" бактерий в кишечнике зависят многие аспекты нашего здоровья.