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Долой изжогу: полезные продукты, которые спасут от невыносимой проблемы

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Долой изжогу: полезные продукты, которые спасут от невыносимой проблемы
03:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса: К сожалению, никакие продукты не способны полностью избавить от изжоги, но облегчить болезненные симптомы помогут папайя, алоэ-вера, банан и овсяная каша.

  • 1

    Папайя

    Этот экзотический фрукт содержит специальный фермент папаин, который способствует пищеварению. Он предотвращает расстройство желудка, избавляет от тошноты и купирует изжогу.

  • 2

    Сок алоэ-вера

    Один из самых эффективных способов лечения изжоги – сок алоэ, который славится своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Особенно в том случае, если изжога вызвана гастритом или язвенной болезнью.

  • 3

    Банан

    Бананы – замечательное средство от изжоги. Они обволакивают стенки пищевода, тем самым снимая раздражение. А ферменты, которые в них содержатся, способствуют пищеварению и улучшают работу кишечника.

  • 4

    Овсяная каша

    Овсянка – блюдо на все случаи жизни, в том числе при изжоге. В ней мало жира, много волокон, она успокаивает желудок. Овсяную кашу можно чередовать с рисовой, пшенной и гречневой.

Названо 5 продуктов, увеличивающих число "хороших" бактерий

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Здоровье, Изжога, Полезные продукты.
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