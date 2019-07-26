ТОП-5 лучших продуктов для завтрака

Цельнозерновые крупы
Например: гречка, киноа, пшено, амарант, дикий рис.
Утренняя каша надолго сохраняет чувство сытости, не создает дополнительной нагрузки на пищеварительный тракт, обеспечит организм питательными веществами и необходимой энергией.
Овощи
Термически обработанные или сырые овощи должны присутствовать в каждом приеме пищи и занимать 50% от общего объема пищи за сутки.
Яйца
Это протеиновая бомба. Простое вареное яйцо будет намного полезнее для организма, но возможны такие варианты, как омлет, яйцо пашот.
Льняное семя
Здоровому человеку к овощам диетолог советует добавить полезные жиры: семена льна, кунжута, чиа. Мало кто знает, но семена льна ничем не уступают экзотическим семенам чиа. Лен содержит омега-3, белок, клетчатку, железо, калий, магний и фосфор. Как бонус, он нормализует работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Также зависит все от обмена веществ. Если белковый обмен сильный, а углеводный слабый, то начинать свой день стоит преимущественно с белковых продуктов.
Белые сыры
К завтраку можно включить домашний сыр, адыгейский, сулугуни, моцареллу, сыр фета, брынзу.
Сладости запускают выработку большого количества инсулина. Дальше уже не мы управляем собой – мы становимся заложниками инсулина, тянуть на сладкое будет в течение всего дня.