Скачать
Пятница, 26.07.2019
Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко
Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко
Зеленский, Волкер и Сондланд обсудили ситуацию в зоне ООС
Зеленский, Волкер и Сондланд обсудили ситуацию в зоне ООС
Динамо представило Караваева и Кадири
Динамо представило Караваева и Кадири
"Танцы со звездами" 2019: кто стал участниками третьего сезона
"Танцы со звездами" 2019: кто стал участниками третьего сезона

ТОП-5 лучших продуктов для завтрака

Смотрите фото (6)
ТОП-5 лучших продуктов для завтрака
14:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Завтрак – это наш метаболический вектор. Он задает ритм метаболизма на весь день. Это также так называемый трамплин для инсулина.

  • 1

    Цельнозерновые крупы

    Например: гречка, киноа, пшено, амарант, дикий рис.

    Утренняя каша надолго сохраняет чувство сытости, не создает дополнительной нагрузки на пищеварительный тракт, обеспечит организм питательными веществами и необходимой энергией.

  • 2

    Овощи

    Термически обработанные или сырые овощи должны присутствовать в каждом приеме пищи и занимать 50% от общего объема пищи за сутки.

  • 3

    Яйца

    Это протеиновая бомба. Простое вареное яйцо будет намного полезнее для организма, но возможны такие варианты, как омлет, яйцо пашот.

  • 4

    Льняное семя

    Здоровому человеку к овощам диетолог советует добавить полезные жиры: семена льна, кунжута, чиа. Мало кто знает, но семена льна ничем не уступают экзотическим семенам чиа. Лен содержит омега-3, белок, клетчатку, железо, калий, магний и фосфор. Как бонус, он нормализует работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

    Также зависит все от обмена веществ. Если белковый обмен сильный, а углеводный слабый, то начинать свой день стоит преимущественно с белковых продуктов.

  • 5

    Белые сыры

    К завтраку можно включить домашний сыр, адыгейский, сулугуни, моцареллу, сыр фета, брынзу. 

    Сладости запускают выработку большого количества инсулина. Дальше уже не мы управляем собой – мы становимся заложниками инсулина, тянуть на сладкое будет в течение всего дня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Питание, Продукты питания, Продукты, Завтрак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
02 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
03 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
05 Привычки, которые могут испортить здоровье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
Луганская ТЭС может приостановить работу
Луганская ТЭС может приостановить работу
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
Кенсингтонский дворец рассказал, колет ли Кейт Миддлтон ботокс
Кенсингтонский дворец рассказал, колет ли Кейт Миддлтон ботокс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь