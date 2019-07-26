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Апельсиновый сок: пять причин начать пить его каждый день

Апельсиновый сок: пять причин начать пить его каждый день
21:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Свежевыжатый апельсиновый сок – важный элемент здорового питания.

Его можно по праву назвать одним из самых популярных напитков в мире. Он полезен тем, что:

Обеспечивает суточную норму витамина С

Без аскорбиновой кислоты организм человека не может нормально функционировать. Витамин С укрепляет зубы и кости, делает кожу упругой, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями и вирусами.

Снижает уровень холестерина в крови

Апельсиновый сок содержит вещества, способные снижать уровень плохого холестерина в крови. Это помогает уменьшить риск возникновения инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы.

Защищает от язвы

Недавние исследования показали, что люди, чей рацион богат витамином С, реже страдают от пептической язвы – заболевания, которое опасно последующим развитием рака желудка.

Препятствует возникновению камней в почках

Несколько стаканов апельсинового или другого цитрусового сока в день увеличивают концентрацию лимонной кислоты в организме, тем самым предотвращая образование камней в почках.

Удивительный апельсиновый сок: преимущества для здоровья

Дарит организму здоровые углеводы

В апельсине средних размеров содержится около 11 граммов легко усваиваемых углеводов. Гликемический индекс фрукта составляет всего лишь 33 единицы, поэтому апельсины и сок из них можно употреблять худеющим и людям с сахарным диабетом.

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Здоровье, Апельсиновый сок, Сок, Апельсин.
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