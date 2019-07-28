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Распространенные продукты питания, которые вызывают сильную жажду

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Распространенные продукты питания, которые вызывают сильную жажду
02:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Специалисты рекомендуют исключить представленные продукты из своего летнего рациона.

  • 1

    Так, пятое место достается сладким газированным напиткам. Сладкие газированные напитки и фруктовые соки, а также лимонный сок с сахаром отправляют в мозг сигнал, что вы испытываете жажду. Именно поэтому они не подходят для утоления жажды, а наоборот.

  • 2

    Следом за сладкими напитками идут усилители вкуса. Они входят в состав соусов карри, супов и продуктов быстрого приготовления вроде лапши. Хотя усилители вкуса улучшают вкусовые качества блюд, они содержат много опасного для здоровья натрия.

    Чрезмерное увлечение усилителями вкуса и бульонными кубиками может стать причиной обезвоживания и сильнейшей жажды.

  • 3

    На третьем месте расположился кофеин. Кофе и другие напитки с кофеином являются диуретиками. Это значит, что они могут вызвать обезвоженность. Нормой считается 2 чашки кофе или 200 мг кофеина в день. Но если вы при этом пьете мало воды, диетологи советуют вообще отказаться от кофе.

  • 4

    Второе место досталось соевому соусу. Даже в маленьких дозах он может стать причиной обезвоживания. Этот продукт может нарушить баланс электролитов, что чревато избыточным количеством натрия в крови.

    В летнее время диетологи рекомендуют отказаться от соленых продуктов. Соль входит в состав большинства магазинных продуктов, так как она является консервантом. Но во время употребления соленой пищи организм сигнализирует мозгу о том, что вы испытываете жажду. Этот сигнал возникает потому, что соль выводит из клеток воду. На время откажитесь от употребления маринада, консервов, фаст-фуда и соусов.

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Здоровье, Продукты, Жажда.
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