Распространенные продукты питания, которые вызывают сильную жажду

1 Так, пятое место достается сладким газированным напиткам. Сладкие газированные напитки и фруктовые соки, а также лимонный сок с сахаром отправляют в мозг сигнал, что вы испытываете жажду. Именно поэтому они не подходят для утоления жажды, а наоборот.

2 Следом за сладкими напитками идут усилители вкуса. Они входят в состав соусов карри, супов и продуктов быстрого приготовления вроде лапши. Хотя усилители вкуса улучшают вкусовые качества блюд, они содержат много опасного для здоровья натрия. Чрезмерное увлечение усилителями вкуса и бульонными кубиками может стать причиной обезвоживания и сильнейшей жажды.

3 На третьем месте расположился кофеин. Кофе и другие напитки с кофеином являются диуретиками. Это значит, что они могут вызвать обезвоженность. Нормой считается 2 чашки кофе или 200 мг кофеина в день. Но если вы при этом пьете мало воды, диетологи советуют вообще отказаться от кофе.