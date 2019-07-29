Медики рассказали как правильно ухаживать за волосами

Новости шоу бизнеса: Самостоятельное выпрямление кудрей грозит сжиганию шевелюры.

Эксперты рассказали о правилах ухода за поврежденными волосами. Следуя советам, каждый сможет стать обладателем пышной и блестящей шевелюры.

Для предотвращения появления секущихся концов не стоит прибегать к частому и агрессивному расчесыванию. Постоянное применение стайлеров, приводящих к перегреванию локонов, лишает волосы блеска, здоровья, делает ломкими.

Негативное воздействие может оказать неправильно подобранный шампунь. Некоторые ингредиенты в его составе способны привести к появлению перхоти, пересушиванию кожи головы, зуду.

Как сообщается, после мытья волосы становятся ломкими, поэтому расчесываться и использовать утюжки лучше по факту полного высыхания. Интенсивное трение полотенцем, закручивание в тугие пучки, окрашивание, химические завивки вызывают повреждение локонов.

Эксперты советуют летом и зимой носить головной убор, так как перепады температур сушат кожу и локоны, делая их безжизненными. Для ускорения роста волос нужно регулярно состригать концы.