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Медики рассказали как правильно ухаживать за волосами

Медики рассказали как правильно ухаживать за волосами
09:23 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Самостоятельное выпрямление кудрей грозит сжиганию шевелюры.

Эксперты рассказали о правилах ухода за поврежденными волосами. Следуя советам, каждый сможет стать обладателем пышной и блестящей шевелюры.

Для предотвращения появления секущихся концов не стоит прибегать к частому и агрессивному расчесыванию. Постоянное применение стайлеров, приводящих к перегреванию локонов, лишает волосы блеска, здоровья, делает ломкими.

Негативное воздействие может оказать неправильно подобранный шампунь. Некоторые ингредиенты в его составе способны привести к появлению перхоти, пересушиванию кожи головы, зуду.

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Как сообщается, после мытья волосы становятся ломкими, поэтому расчесываться и использовать утюжки лучше по факту полного высыхания. Интенсивное трение полотенцем, закручивание в тугие пучки, окрашивание, химические завивки вызывают повреждение локонов. 

Эксперты советуют летом и зимой носить головной убор, так как перепады температур сушат кожу и локоны, делая их безжизненными. Для ускорения роста волос нужно регулярно состригать концы.

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Медики, Уход за волосами, Здоровые, Здоровые волосы, Советы медиков.
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