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Эксперты назвали вредные для похудения продукты

Эксперты назвали вредные для похудения продукты
10:34 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

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Диетологи составили список продуктов, которые нужно исключить при похудении. 

Первыми в список попали хлеб и мучные изделия, так как для их изготовления используют пропионат кальция и сорбиновую кислоту. Вещества продлевают срок годности продуктов и приводят к появлению нежелательных килограммов.

В любом супермаркете можно встретить разнообразие спредов с различными вкусами. Но диетологи рекомендуют отказаться от продукта, так как в составе содержится соевый лецитин, богатый жирами и сахаром.

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Также стоит исключить из диеты рыбные палочки. В своем составе они имеют большое количество соли и жиров, поэтому лучше вместо этих продуктов выбирать натуральную рыбу. Появлению лишних килограммов способствует лапша быстрого приготовления, содержащая консерванты.

Вредными для фигуры оказались и йогурты, в составе которых имеется большое количество сахара и ароматизаторов.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Похудение, Продукты питания, Лишний вес, Полезные продукты, Продуты, Советы медиков.
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