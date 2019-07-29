Эксперты назвали вредные для похудения продукты

Новости шоу бизнеса: Медики назвали, какие ингредиенты в составе становятся причиной лишнего веса.

Диетологи составили список продуктов, которые нужно исключить при похудении.

Первыми в список попали хлеб и мучные изделия, так как для их изготовления используют пропионат кальция и сорбиновую кислоту. Вещества продлевают срок годности продуктов и приводят к появлению нежелательных килограммов.

В любом супермаркете можно встретить разнообразие спредов с различными вкусами. Но диетологи рекомендуют отказаться от продукта, так как в составе содержится соевый лецитин, богатый жирами и сахаром.

Также стоит исключить из диеты рыбные палочки. В своем составе они имеют большое количество соли и жиров, поэтому лучше вместо этих продуктов выбирать натуральную рыбу. Появлению лишних килограммов способствует лапша быстрого приготовления, содержащая консерванты.

Вредными для фигуры оказались и йогурты, в составе которых имеется большое количество сахара и ароматизаторов.