Семь белковых продуктов, которые помогают нарастить мышцы

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Эксперты назвали семь белковых продуктов, которые должны присутствовать в рационе людей, желающих нарастить мышцы.

Первой в списке стоит постная говядина, являющаяся одним из главных источников белка. В этом мясе имеется большое количество аминокислот, способствующих росту мышц, а его калорийность значительно ниже бобовых, что делает продукт предпочтительнее.

Достаточно съедать в день по 85 грамм мяса, чтобы пополнить необходимый запас микроэлементов. Более дешевой альтернативой станет курица без кожи. Разнообразие блюд, которые можно приготовить из нее очень велико, а потому она не скоро надоест. Мясо рыбы также содержит немало белка и омега-3 кислот, но их количество варьируется в зависимости от сорта. Далее идет творог, содержащий много белка казеина.

его отличительной чертой является медленная усвояемость, а это положительно влияет на рост мышечной массы. Помимо этого в нем в больших количествах содержится витамин B12 и кальций. Незаменимыми для пополнения белка станут и куриные яйца, в составе которых входит большое количество полезных элементов.

Из растительных продуктов лучшим для наращивания мускулатуры является миндальный орех. Каждые 10 ядер содержат до 2,5 грамм бела и других полезных веществ. Замыкает список чечевица. Данная крупа в своем составе имеет не только белок, но и фолиевую и никотиновую кислоту, цинк, фосфор, железо и калий.