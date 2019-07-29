Супрун и Жадан призывают украинцев к ревакцинации

Новости шоу бизнеса: В понедельник, 29 июля, началась Всеукраинская кампания по вакцинации против дифтерии и столбняка.

Собственным примером сделать прививку призвали украинцев и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита. К акции присоединился и известный поэт и писатель Сергей Жадан — он сделал прививку от кори.

"Когда наша команда пришла в министерство, уровень вакцинации против дифтерии был 21%, сейчас уровень повысился до 65%, но нужно, чтобы этот уровень составил 95%. И против дифтерии должны вакцинироваться не только дети - в 2, 4, 6 и 18 месяцев и в 6 лет. (Начиная) от 16 лет каждые 10 лет мы, взрослые, должны вакцинироваться против дифтерии и против столбняка. Сейчас летний период, многие люди могут быть травмированы, поэтому против столбняка также важно вакцинироваться", - сказала на брифинге по случаю старта кампании и.о. министра здравоохранения.

Как отметил директор ЦОС Владимир Курпита, вакцинация против дифтерии проводится вместе с вакцинацией против столбняка. Сейчас Украине достаточно этих вакцин именно для взрослых. Для детей используются вакцины против дифтерии другого типа, ими заведения первичной медицинской помощи обеспечены.

"Сейчас в Украине более 3 млн вакцин против дифтерии и столбняка для взрослых, которые на данный момент есть во всех регионах Украины. Они есть в Центрах первичной медико-санитарной помощи, а также у семейных врачей-ФОПов", - сказал Курпита.

Он подчеркнул, что за последние годы наблюдаются спорадические случаи заболевания дифтерией, к примеру, в 2018 году их зафиксировано 10, а в предыдущие годы таких случаев было от 0 до 4. Зато в 1990-х годах во время вспышки дифтерии умерло более 600 человек. Для сравнения: во время вспышки кори, который продолжается в стране третий год, от осложнений кори умерло 39 человек. Поэтому вакцинация - это единственный путь обезопасить себя от опасного заболевания, подчеркнул директор ЦОС.

По его словам, сейчас участились случаи заболевания столбняком, особенно среди детей - на 2018 год их было зафиксировано более 30.

Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться к своему семейному врачу. Если же человек пропустила или не делала прививки против дифтерии от 16 лет, ему необходимо срочно обратиться к терапевту или семейному врачу и сделать три прививки против дифтерии и столбняка. Между первой и второй прививкой должно пройти 1 месяц, третью прививку делают через полгода после второго. Вакцинация проводится бесплатно.

К кампании вакцинации присоединился и известный украинский поэт и писатель Сергей Жадан. Он рассказал, что в прошлом году заболел ветряной оспой его ребенок, поэтому их семья решила пересмотреть график своей вакцинации и сделать те прививки, которые в свое время пропустили.

Свое решение присоединиться к кампании он объяснил так: "Все мы хотим перемен, мы все хотим реформ, мы все жалуемся, что реформы не действуют, но никто из нас не хочет этих реформ участвовать лично. Все мы хотим, чтобы что-то менялось, но так, чтобы нас при этом не трогали. ... Поэтому когда появилась идея присоединиться к этой кампании, я делаю это. Это вопрос ответственности, вопрос серьезного отношения к себе, к миру".