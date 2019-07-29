Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
Горбатюк ответил на обвинения Луценко
Горбатюк ответил на обвинения Луценко
Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике
Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике
Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд
Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд

Нервозность и тревога: продукты, которые вызывают негативные эмоции

Нервозность и тревога: продукты, которые вызывают негативные эмоции
19:53 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Специалисты заметили, что разные продукты по-разному влияют на настроение и эмоции, потому при первых признак нервозности и чувства тревоги стоит пересмотреть свой рацион.

Разные продукты по-разному влияют на настроение и эмоции. Потому тем, кто хочет стать спокойнее и уравновешеннее, стоит исключить из рациона все, что вызывает нервозность и тревогу.

"Прежде всего, исключите энергетические напитки и черный кофе. Первые вообще никому не рекомендованы, а кофе нередко является основной причиной тревоги, особенно, если вы им злоупотребляете. Постарайтесь на недели две отказаться от него и сравните свое самочувствие. Если уж совсем не можете без кофе – ограничьтесь одной утренней чашечкой.

Советую также снизить потребление различных видов сладостей. Лакомства с высоким содержанием сахара и крахмала женщины нередко используют для "заедания" стресса, хотя именно из-за этих компонентов стресс и усиливается. Пирожное, тортик или мороженое дают мгновенное чувство комфорта. Но очень ненадолго, — в крови резко растет, а затем падает уровень сахара, что и провоцирует эмоциональные скачки. Если в состоянии тревоги вам хочется пожевать что-то сладенькое – запаситесь бананами, курагой, мандаринами и т.д" — говорит эксперт.

При плохом настроении специалисты советуют отказаться от употребления любых спиртных напитков. Спиртное действительно расслабляет, но очень ненадолго. Расслабившись, организм после начинает это компенсировать ответной реакцией и настроение в итоге падает ниже той "отметки", с которой вы начинали пить.

Продукты, которые сохраняют максимальную пользу именно в сыром виде

"Питайтесь сбалансировано – когда организму не хватает на что-то энергии, он прежде всего обеспечивает жизнедеятельность внутренних органов и только потом бросает силы на то, что б поднимать вам настроение, угнетая гормоны стресса. Чтобы повысить настроение, ешьте побольше продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, — это любые ягоды и зеленый чай. Прекрасно сказываются на настроении шоколад и бананы, а также любые цитрусовые" — советует специалист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Нервозность, Тривога.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"
02 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
03 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
04 День ангела Юлии: значение имени и поздравления
05 Англичане снова недовольны Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют
Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют
У Зеленского знают, как бороться со &quot;зрадой&quot; и &quot;фейками&quot;
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Очередной скандал с Меган Маркл: герцогиню обвиняют в плагиате обложки для Vogue
Очередной скандал с Меган Маркл: герцогиню обвиняют в плагиате обложки для Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь