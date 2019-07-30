Ученые объяснили, кому нельзя абрикосы

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали, что важно знать об абрикосах.

Спелые абрикосы – отдушина для всех, кто заботится о своем весе, ведь они одни из немногих разрешены к употреблению на многих диетах. Калорийность абрикос на 100 грамм всего 42 калории. Не путать с курагой, ведь в высушенных плодах практически нет воды, а содержание сахаров и углеводов значительно возрастает. Калорийность кураги – 232 калории на 100 грамм.

В чем польза абрикосов

Оранжевые плоды абрикоса содержат сахар, инулин, яблочную, винную и лимонную кислоты, крахмал, дубильные вещества, витамины В, С, Н, Е, Р, А, а также железо, серебро, калий, магний, фосфор.

Высокое содержание солей железа и йода делает абрикосы незаменимым продуктом при заболеваниях щитовидной железы, высоком холестерине. Пектин в составе абрикоса выводит из организма токсины.

Абрикос способствует повышению иммунитета и предотвращает развитие железодефицитной анемии. Он положительно сказывается на процессах кроветворения, важен при авитаминозах и заболеваниях сердца и сосудов. Страдающим болезнями почек абрикос также показан в ежедневном меню.

Для повышения функций мозга и улучшения памяти абрикосы рекомендованы в меню школьников и студентов ВУЗов – одинаково полезны как спелые плоды, так и компоты, соки, отвары из абрикос. К тому же оранжевые ягоды обладают послабляющим действием и способствуют быстрому выводу шлаков из организма.

Среди полезных свойств абрикоса и противоотечное, мочегонное действие. Абрикос разрешен при сахарном диабете, только следует выбирать сорта с наименьшим содержанием сахара в составе.

Полезны также и косточки абрикоса – из них готовят масло, близкое по составу к персиковому и миндальному. В абрикосовом масле содержится линолевая, стеариновая и миристиновая кислоты. Абрикосовое масло не высыхает, отлично увлажняет кожу в составе косметических средств. Но на свету оно быстро портится, поэтому в кулинарии его следует использовать свежим. Масло абрикоса также является основой для жирорастворимых лекарств.

Противопоказания для употребления абрикосов

Абрикосы ни в коем случае не следует есть на голодный желудок, а также после мяса и других белковых трудно усваиваемых продуктов – это может спровоцировать нарушение пищеварения.

Осторожным следует быть тем, у кого имеются такие заболевания, как гастрит, язва или повышенная кислотность желудка – абрикос усилит симптоматику и болевые ощущения.

При заболеваниях печени и панкреатите абрикос также противопоказан в больших количествах – следует опираться на собственные ощущения.

При сахарном диабете из-за высокого содержания сахара нельзя употреблять курагу. А косточки абрикоса при превышении допустимой нормы могут стать причиной серьезного отравления.