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Медики рассказали, что отказ от алкоголя сделает жизнь счастливой

Медики рассказали, что отказ от алкоголя сделает жизнь счастливой
06:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Оказывается, уровень счастья повышается гораздо сильнее у тех, кто придерживается абсолютной трезвости.

Для многих из нас употребление алкогольных напитков связано с повышением настроения, хотя и краткосрочным. 

Повышается качество сна. Употребление алкогольных напитков нарушает циркадные ритмы и негативно влияет на так называемый быстрый сон, во время которого мы видим сновидения. А именно этот сон важен для избавления от усталости для восстановления функций мозга.

Сияющая кожа. Алкоголь может приводить к обезвоживанию, из-за чего клетки кожи теряют свою влагу. Откажитесь от спиртных напитков, и качество кожи повысится.

Общительность. Если для нормального общения с разными людьми, вам обязательно требуется спиртное, то полный отказ от него принесет больше пользы, чем вреда. Он улучшит степень общительности с вашими знакомыми и позволит повысить уверенность в себе.

Спортивные показатели. Алкоголь негативно влияет на уровень увлажнения, моторные навыки и даже процесс восстановления мышц. Отказ от алкоголя позволяет добиться желаемой композиции тела и повысить объем мышечной массы.

Уровень энергии. Употребление алкоголя влияет на запасы витамина В в организме. Этот витамин важен для сохранения показателей энергии, отказ от спиртных напитков повышает уровень витамина B, из-за чего мы становимся более энергичными.

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Алкоголь, Счастье, Вред алкоголя, Отказ от алкоголя, Свойства алкоголя.
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