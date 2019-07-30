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Безопасна ли силиконовая посуда для выпечки

Безопасна ли силиконовая посуда для выпечки
11:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В духовке не рекомендуется повышать температуру выше 200° – 220°.

В последнее время особой популярностью пользуются формы из пищевого силикона и другие формы из этого материала. 

На первый взгляд, это хорошая альтернатива пищевой фольге. Раньше мы писали, что при запекании в фольге в еду попадает около 400 мг алюминия, при этом дневная норма потребления – не более 40 мг.

Пищевой силикон с точки зрения химии – это соединение диоксида кремния, отмечает врач Наталья Зубарева. Диоксид кремния это и песок, и стекло. Пищевой (а также медицинский) силикон химически стабилен и инертен, значит, не вступает в реакции с различными веществами. Он имеет антипригарные свойства, устойчив к изменениям температур, обладает гибкостью и удобством в использовании. 

Несмотря на это, исследователи не могут дать ответ, полностью ли безопасный силикон. На сегодня он считается нетоксичным веществом. 

Силиконовые формы не следует использовать на открытом огне и вблизи источника нагрева, например, на сковороду, которая стоит на конфорке, иначе даже качественный силикон может навредить. 

Не стоит готовить в силиконовых формах блюдо более 1,5 часа.

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Будьте внимательными при покупке кухонных принадлежностей из силикона. Недобросовестные производители могут нарушать технологию изготовления и добавлять вредные компоненты, в том числе и пластик, который при нагревании становится токсичным и опасным для здоровья. По этой причине используйте для приготовления пищи только пищевой силикон. 

Врач советует не покупать изделия без упаковки или ярлыков, зато искать сертификаты "CE" (соответствует требованиям ЕС) и FDA (Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США). 

Кроме сертификатов на формах, некачественный изделие от качественного можно отличить по резкому запаху и яркому цвету. Еще один способ проверки: растяните форму. Если силикон становится беловатым, скорее всего, в составе обычный пластик или некачественный пигмент, такую форму мы не берем. Отдавайте предпочтение формам с толстым дном.

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Выпечка, Здоровые, Совет медиков, Форма для выпечки, Силиконовые формы.
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