ТОП 5 пищевых микроэлементов, которые важны для здоровья зубов и десен

Кальций . Если его не хватает, происходит разрушение зубной эмали. Поэтому важно, чтобы в ежедневном меню присутствовали его пищевые источники – это, например, сыры, яйца, мясо, молоко, а также разнообразная капуста.

Магний. Его дефицит в организме повышает чувствительность зубов, делает болезненными реакции на вполне умеренно горячую или холодную пищу. Чтобы восполнять запасы магния, нужно употреблять кабачки, тыкву, свеклу, бобовые, картофель, сухофрукты.

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Витамин РР. Важен для защиты от кровоточивости десен. В свою очередь, кровь из десен – знак нехватки витамина РР в организме. Для его получения нужно есть орехи, индейку, морепродукты, говядину, морскую рыбу.

Пища дает зубам и деснам необходимые микроэлементы. Специалисты рассказали, какие из них особенно важны для красивой и здоровой улыбки.