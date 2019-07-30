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ТОП 5 пищевых микроэлементов, которые важны для здоровья зубов и десен

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ТОП 5 пищевых микроэлементов, которые важны для здоровья зубов и десен
15:43 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Введя в рацион питания подходящие продукты, можно обеспечить своим зубам и деснам крайне полезную для них поддержку.

  • 1

    Кальций. Если его не хватает, происходит разрушение зубной эмали. Поэтому важно, чтобы в ежедневном меню присутствовали его пищевые источники – это, например, сыры, яйца, мясо, молоко, а также разнообразная капуста.

  • 2

    Фосфор. Придает зубам белизну. Обеспечить организм фосфором помогают такие продукты, как красное мясо, рыба, гречка, молочные продукты, фасоль.

  • 3

    Магний. Его дефицит в организме повышает чувствительность зубов, делает болезненными реакции на вполне умеренно горячую или холодную пищу. Чтобы восполнять запасы магния, нужно употреблять кабачки, тыкву, свеклу, бобовые, картофель, сухофрукты. 

  • 4

    Витамин РР. Важен для защиты от кровоточивости десен. В свою очередь, кровь из десен – знак нехватки витамина РР в организме. Для его получения нужно есть орехи, индейку, морепродукты, говядину, морскую рыбу.

    Пища дает зубам и деснам необходимые микроэлементы. Специалисты рассказали, какие из них особенно важны для красивой и здоровой улыбки.

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Кальций, Магний, Витамин РР, Фосфор, Здоровее зубов, Здоровее десен, Повышает чувствительность зубов, Кровотечение десен, Разрушение зубной эмали.
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