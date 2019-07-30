ТОП 5 пищевых микроэлементов, которые важны для здоровья зубов и десен

Кальций. Если его не хватает, происходит разрушение зубной эмали. Поэтому важно, чтобы в ежедневном меню присутствовали его пищевые источники – это, например, сыры, яйца, мясо, молоко, а также разнообразная капуста.
Фосфор. Придает зубам белизну. Обеспечить организм фосфором помогают такие продукты, как красное мясо, рыба, гречка, молочные продукты, фасоль.
Магний. Его дефицит в организме повышает чувствительность зубов, делает болезненными реакции на вполне умеренно горячую или холодную пищу. Чтобы восполнять запасы магния, нужно употреблять кабачки, тыкву, свеклу, бобовые, картофель, сухофрукты.
Витамин РР. Важен для защиты от кровоточивости десен. В свою очередь, кровь из десен – знак нехватки витамина РР в организме. Для его получения нужно есть орехи, индейку, морепродукты, говядину, морскую рыбу.
Пища дает зубам и деснам необходимые микроэлементы. Специалисты рассказали, какие из них особенно важны для красивой и здоровой улыбки.