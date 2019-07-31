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Стройная фигура: эффективный комплекс тренировок

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Стройная фигура: эффективный комплекс тренировок
00:21 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Если вы боретесь с жировыми отложениями на бедрах, животе и других участках тела, то не спешите сдаваться. К счастью есть хитрости, которые помогут сжечь лишние килограммы.

  • 1

    Силовые тренировки

    Я с интересом наблюдала за девушкой, посещавшей спортзал в то же время, что и я. Она честно ходила в зал минимум три раза в неделю и занималась по 2 часа. Вот только ее упражнения ограничивались неспешным шагом по беговой дорожке на минимальном режиме. Топала она и топала, топала и топала, и… в итоге просто забросила зал, потому что занятия (на которые потрачено и время, и деньги) давали практически нулевой результат. Конечно, пешие прогулки – штука полезная, особенно на свежем воздухе. Вот только многочасовое кардио без силовых упражнений никогда не даст существенных изменений. Хотите результата? Тогда придется попотеть. Хорошим решением станут выпады и приседы с утяжелителями, разведение ног с грузом, жим груза ногами в положении лежа, жим гантелей или штанги и тому подобное.

  • 2

    Высокоинтенсивные тренировки с интервалами

    Ной Нейман – эксперт в мире спорта – так же утверждает, что популярные у многих долгие кардиотренировки и неспешные прогулки медленно, но верно приведут… в никуда. «Это одни из самых переоцененных и наименее эффективных способов потери веса». Хотите значимого эффекта? Добавьте высокую интенсивность. Например, можно быстро бегать на короткие дистанции. Спринт скажет толстым бедрам «Прощайте»!

  • 3

    Тренировки на все зоны тела

    Аманда Мердок – инструктор по фитнессу – утверждает, что настоящие эксперты давно перестали советовать целенаправленные упражнения для отдельных зон. Дело в том, что наш организм в принципе не может сжигать килограммы только в конкретных участках. Да, определенные упражнения укрепят мышцы в заданной зоне, но жирок будет уходить по всему телу. При этом самыми упертыми будут жировые отложения на животе, боках и бедрах – ведь природа именно там делает запасы для организма на случай голодовки. Может, нам пора пересмотреть стандарты красоты с учетом заложенного в нас природой строения организма, а? Мечты-мечты… Вернемся к нашим баранам – жировым складкам. Чтобы поскорее от них избавиться, следует выполнять упражнения на все зоны тела, провоцируя быстрое сжигание жира, в том числе, и на бедрах.

  • 4

    Разноцелевые одновременные тренировки

    К слову о тренировках всех зон. Зачем тренировать их по очереди? Отличным и эффективным способом в борьбе с жиром станут тренировки, действующие не выборочно на отдельные области, а на разные зоны одновременно.

  • 5

    Укрепление мышечного корсета

    Как мы уже обсуждали неоднократно выше, направленные тренировки малоэффективны. Чтобы избавиться от жира на бедрах и улучшить тонус мышц, укрепляйте мышечный корсет в целом. Хорошим стартом станет планка и другие упражнения для тонуса. Нативная реклама Relap

  • 6

    Разработка нижней части тела (ног и ягодиц)

    Снова и снова мы вспоминаем о таких полезных тренировках как приседы и выпады. Для большего и скорейшего эффекта рекомендуется использовать дополнительный вес: гантели или утяжелители. Так же стоит обратить внимание на тренировки с жимом веса ногами лежа под углом и на сведение-разведение ног. Прекрасным помощником станет тренажер степпер типа «Leg Magic»,используемый и для кардио, и для силовых тренировок. Разводя и сводя ноги на скользящих педалях, вы быстро заметите, как заработает самая коварная зона – внутренняя часть бедра.

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