Стройная фигура: эффективный комплекс тренировок

1 Силовые тренировки Я с интересом наблюдала за девушкой, посещавшей спортзал в то же время, что и я. Она честно ходила в зал минимум три раза в неделю и занималась по 2 часа. Вот только ее упражнения ограничивались неспешным шагом по беговой дорожке на минимальном режиме. Топала она и топала, топала и топала, и… в итоге просто забросила зал, потому что занятия (на которые потрачено и время, и деньги) давали практически нулевой результат. Конечно, пешие прогулки – штука полезная, особенно на свежем воздухе. Вот только многочасовое кардио без силовых упражнений никогда не даст существенных изменений. Хотите результата? Тогда придется попотеть. Хорошим решением станут выпады и приседы с утяжелителями, разведение ног с грузом, жим груза ногами в положении лежа, жим гантелей или штанги и тому подобное.

2 Высокоинтенсивные тренировки с интервалами Ной Нейман – эксперт в мире спорта – так же утверждает, что популярные у многих долгие кардиотренировки и неспешные прогулки медленно, но верно приведут… в никуда. «Это одни из самых переоцененных и наименее эффективных способов потери веса». Хотите значимого эффекта? Добавьте высокую интенсивность. Например, можно быстро бегать на короткие дистанции. Спринт скажет толстым бедрам «Прощайте»!

3 Тренировки на все зоны тела Аманда Мердок – инструктор по фитнессу – утверждает, что настоящие эксперты давно перестали советовать целенаправленные упражнения для отдельных зон. Дело в том, что наш организм в принципе не может сжигать килограммы только в конкретных участках. Да, определенные упражнения укрепят мышцы в заданной зоне, но жирок будет уходить по всему телу. При этом самыми упертыми будут жировые отложения на животе, боках и бедрах – ведь природа именно там делает запасы для организма на случай голодовки. Может, нам пора пересмотреть стандарты красоты с учетом заложенного в нас природой строения организма, а? Мечты-мечты… Вернемся к нашим баранам – жировым складкам. Чтобы поскорее от них избавиться, следует выполнять упражнения на все зоны тела, провоцируя быстрое сжигание жира, в том числе, и на бедрах.

4 Разноцелевые одновременные тренировки К слову о тренировках всех зон. Зачем тренировать их по очереди? Отличным и эффективным способом в борьбе с жиром станут тренировки, действующие не выборочно на отдельные области, а на разные зоны одновременно.

5 Укрепление мышечного корсета Как мы уже обсуждали неоднократно выше, направленные тренировки малоэффективны. Чтобы избавиться от жира на бедрах и улучшить тонус мышц, укрепляйте мышечный корсет в целом. Хорошим стартом станет планка и другие упражнения для тонуса. Нативная реклама Relap