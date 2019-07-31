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Ученые назвали яичные желтки лучшим продуктом для женщин

Ученые назвали яичные желтки лучшим продуктом для женщин
05:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В желтке есть много полезных свойств.

Полный гормональный баланс обеспечивает женщине не только ровный цикл и репродуктивное здоровье, но и внешнюю привлекательность, удовлетворённость и уверенность в себе.

И как только происходит дисбаланс, женские гормоны начинают «шалить». Это явление может быть связано как со стрессами, так и с нарушением питания.

Для восстановления женского здоровья врачи делают большой упор именно на продукты питания. Они уверены, что благодаря правильно выстроенному рациону возможно не только быстро поправить свои гормоны, но и обойтись без побочных эффектов, чего нельзя сказать о некоторых препаратах.

Из множества продуктов, обогащенных витаминами и минералами, специалисты выделяют яичные желтки, ведь именно они считаются кладезем витаминов группы В и е, а также белка, железа, йода, фосфора и полезных жиров, необходимых для нормальной выработке женского гормона эстрогена.

Витамины группы B и Е в организме женщины играют важную составляющую – они отвечают за эмоциональное состояние. Именно яйца и желтки необходимо потреблять в период повышенного стресса.

Полезные жиры омега-3 также нормализуют «шальные гормоны» за счёт высокого содержания в желтках холестерина, участвующего в синтезе таких женских гормонов как эстроген и прогестерон.

Белок, содержащийся в желтке также активирует множество процессов в организме женщины. Недостаточное количество этого элемента ведёт к дефициту серотонина и дофамина, что нарушает не только сон, но и женское либидо.

Яичный желток также содержит железо, фосфор и йод, которые отвечают за репродуктивное здоровье женщины. Дефицит этих химических составляющих может привести не только к затруднению в зачатии, но и вовсе к бесплодию.

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Яйца, Женское здоровье, Желтки, Польза желтков, Свойства желтков.
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